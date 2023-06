‘La panna è gratis perché non stamo a Milano’: la polemica di Zerocalcare arriva sulle vetrine delle gelaterie di Roma

Dalle strisce dei fumetti alla quotidianità del Testaccio. Ed ecco allora che una delle frasi citate da Zerocalcare appare in una gelateria di Roma, quasi a rinverdire la rivalità tra Roma e il capoluogo lombardo. “La panna è gratis perché non siamo a Milano”. Zerocalcare, pseudonimo di Michele Rech, ha costruito per intere generazioni un immaginario ironico fondato sul culto della romanità, citazioni a cui gli stessi romani ora attingono per difendere l’autenticità che li contraddistingue.

Lasciando da parte Rebibbia, amatissima dal fumettista, è a Testaccio che viene ripresa la scena della serie Netflix “Questo mondo non mi renderà cattivo”, uscita lo scorso 9 giugno, partendo da uno dei luoghi simbolo di questa stagione: una gelateria. Ed è proprio davanti a un bancone che Zerocalcare e Secco, suo amico e compagno di avventure (per non dire di scontri), pongono una questione esistenziale agli appassionati: la panna sul gelato è o no a pagamento? A Testaccio non ci sono dubbi: “la panna è gratis perché non stamo a Milano”. Il proprietario della gelateria ha affisso un cartello per stabilire un concetto inequivocabile ai clienti: siamo a Roma.

La panna sul gelato, da dilemma esistenziale a presa di posizione

Nella prima puntata di “Questo mondo non mi renderà cattivo”, durante il dialogo fra Zerocalcare e Secco vengono sono inquadrate varie lavagnette indicanti i gusti dei gelati. Si nasconde lì una vera e propria frecciatina tra una manciata di fotogrammi, ma che di certo non è passata inosservata al pubblico dei social e che ha suscitato emozioni contrastanti: “la panna è gratis perché non stamo a Milano”.

In questa stagione Zerocalcare ci ricorda che Roma è senza paragoni anche nelle piccole cose, come la panna sul gelato, così da alcune settimane va avanti la polemichetta social che rincara il campanilismo fra Roma e Milano e che non sfugge nemmeno alla giornalista Rai, Monica Leoffreddi. Leoffreddi ha così immortalato su Instagram una gelateria di Testaccio che ha ironicamente citato il fumettista nel suo locale, ribadendo che a Roma la panna è un must sul gelato, contrariamente al capoluogo lombardo dove tutto ha un prezzo.

Roma Vs Milano: la panna come pomo della discordia

Se in “Strappare lungo i bordi” Secco, spalla di Zerocalcare, introduceva il leitmotiv “Annamo a pià er gelato” come soluzione a tutti i problemi esistenziali del protagonista, in “Questo mondo non mi renderà cattivo” finalmente viene accontentato, ma il dilemma morale dei due personaggi si sposta sulla questione panna, che se per alcuni è un’aggiunta, per i romani a quanto pare è irrinunciabile, tanto più d’estate. Un dilemma tragicomico che spacca di nuovo l’Italia da Nord a Sud, dimostrando il rinnovato successo di Zerocalcare tra gli spettatori e la capacità di far presa sul’audience anche con tematiche leggere, ma mai scontate.

Se a Roma la panna è d’obbligo, al Nord pare invece che venga fatta pagare 50 centesimi in più, una provocazione pr Zerocalcare su cui non si può tacere, sempre con ironia. Dallo schermo, la polemica arriva così direttamente al cuore di Roma, ulteriore sfottò dalle tinte estive che rimarca la competizione eterna tra le due città e promette di farci sorridere ancora per molto.