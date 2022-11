La Rappresentante di Lista e il concerto a Roma: scaletta delle canzoni

Tutto pronto per l’imminente concerto che si terrà a Roma tenuto da La Rappresentante di Lista. Dopo le posticipazioni, finalmente, ora, il palco capitolino più ambito è pronto ad accogliere la scaletta con tutte le canzoni più cantante e citate dai fan. Alla fine dell’articolo troverete la lisa con tutte le tracce che verranno riproposte in modo un po’ rivisitato, come accade sovente proprio nei live e nei grandi concerti, per offrire al pubblico qualcosa di diverso ed irripetibile.

La Rappresentante di Lista: il concerto a Roma e qualche curiosità

La Rappresentante di Lista ha sbancato dopo la partecipazione al Festival di Sanremo. Si tratta, come i lettori già sapranno, di un duo musicale fondato nel 2011, costituito da Veronica Lucchesi (alla voce) e Dario Mangiaracina. La prima cosa che balza all’occhio è sicuramente la scelta curiosa del nome del duo, che risale all’anno 2011 quando Veronica Lucchesi, originaria di Viareggio, si trovava a Palermo per frequentare un corso di teatro. Trovandosi fuori sede proprio durante il giorno delle votazioni al referendum abrogativo sul nucleare, per poter votare fuori sede al tempo si iscrisse come rappresentante di lista di uno dei vari partiti politici. Ecco il perché del nome del duo. Lo sapevate?

La Rappresentante di Lista al Festival di Sanremo 2022: chi sono, canzoni, Instagram, testo, video e significato di ‘Ciao ciao’

Gli album e il successo dopo Sanremo

Il primo album del duo si chiama (Per la) via di casa, ed è uscito nell’anno 2014, successivamente sono stati pubblicati anche Bu Bu Sad (2015), Go Go Diva (2018) e My Mamma (2021). Un successo dopo l’altro, testimoniato anche dal numero di fan che il duo può ad oggi vantare. Ma la loro reputazione e notorietà inizia a lievitare vertiginosamente con la partecipazione al Festival di Sanremo 2021, con il brano di successo Amare. Poi, l’apparizione replica nell’ultima edizione del febbraio 2022: qui La Rappresentante di Lista gareggia con Ciao Ciao che, pur non vincendo, raccoglie critiche molto positive. Certo, nessuno può dubitare che si tratti di una delle hit più ascoltate in radio negli ultimi mesi.

La scaletta dei brani per il concerto

Per quanto riguarda, invece, la scaletta prevista per il concerto imminente nella città di Roma, le tracce potrebbero essere le seguenti, salvo sorprese dell’ultima ora: