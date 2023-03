Lavoratori in nero e 20 kg di alimenti sotto sequestro: maxi multa per un ristorante cinese di Roma

Maxi-multa per la titolare di un ristorante cinese nel cui esercizio sono state riscontrate una serie di violazioni. La sanzione comminata alla donna ammonta a oltre 20mila euro. È stato nell’ambito di controlli svolti dai carabinieri che sono state rilevate notevoli irregolarità all’interno di locale di ristoro della Capitale, di fronte alle quali le forze dell’ordine hanno comminato la multa, ma anche chiesto all’autorità competente di procedere alla chiusura del locale.

Quali sono state le violazioni riscontrate nel ristorante cinese

Le attività dei militari sul territorio e sugli esercizi commerciali vengono svolti costantemente al fine di verificare la qualità dei prodotti messi in vendita e anche il rispetto delle normative imposte sulla vendita di alimenti. Un attenzione costante, volta a tutelare la salute pubblica. Ed è stato in uno dei numerosi servizi di controllo che gli uomini dell’Arma hanno riscontrato che nel locale di ristoro la titolare aveva omesso di predisporre procedure di autocontrollo basate sul sistema Haccp, comprese le procedure in materia di informazioni sulla catena alimentare. Una costatazione quest’ultima che ha portato al sequestro di ben 20 chilogrammi di alimenti.

Ma sono state anche altre le irregolarità riscontrate nel negozio e tra le altre: la violazione normativa circa la sicurezza degli ambienti di lavoro, l’omessa comunicazione degli impianti di video-sorveglianza nei luoghi di lavoro e persino la presenza di 3 lavoratori in nero.

Presentata anche richiesta all’autorità amministrativa di chiusura del locale

Insomma un considerevole numero di violazioni a causa delle quali i Carabinieri hanno proceduto a redigere un verbale amministrativo con tanto di multa salata a carico della titolare dell’attività. Ma le irregolarità erano tali e tante da aver indotto il personale intervenuto per i controlli a chiedere anche all’autorità amministrativa di procedere alla chiusura dell’esercizio commerciale. Un pronunciamento quest’ultimo che arriverà, però, solo nei prossimi giorni.