Lavoro, al via 15mila assunzioni ma gli addetti specializzati scarseggiano

Offerta e domanda di lavoro sembrano non incontrarsi. Nonostante ci sia bisogno, ci sia la necessità di personale qualificato in grado di lavorare – solo per fare un esempio – nei negozi al dettaglio e all’ingrosso, le aziende faticano a trovare dipendenti. La situazione occupazionale della Penisola non è certamente delle più rosee ma, sono in arrivo anche delle nuove assunzioni.

Concorsi Esercito 2023, tutti i bandi: requisiti e come partecipare

Le offerte di lavoro e le difficoltà nel trovare personale qualificato

Sono sempre più difficili da trovare lavoratori specializzati dei banchi panetteria, gastronomia e pescheria dei supermercati. E, dal canto loro, anche le imprese sono diventate maggiormente selettive. Si cerca, infatti, una persona capace di raccontare la differenza tra un prosciutto di Parma ed un San Daniele, non limitandosi a generiche differenziazioni facilmente deducibili. A richiederlo il mercato che è sempre di più orientato verso la qualità. Ma non solo il banco frigo. Un’altra emergenza si registra tra i magazzinieri e i commessi. Soprattutto in questo momento di saldi, i cartelli in tutta Roma con la scritta ‘Cercasi personale’ si stanno moltiplicando. L’offerta di lavoro apparentemente non manca, in deficit invece il personale specializzato e qualificato.

I profili richiesti

Nella lista dei cerco lavoro ci sono anche molte posizioni che non hanno bisogno di particolari qualifiche. Tra questi anche facchini e corrieri, diventati preziosissimi con l’incremento delle vendite online. Ma anche negozi di vicinato e supermercati sono alla ricerca di persone in grado di stipulare con l’azienda un contratto stabile e in grado di durare nel tempo. In particolare, scendendo maggiormente nel dettaglio, il 43.9% delle assunzioni avverrà nelle piccole imprese, le medie aziende si faranno carico dell’11.7% dei contratti e le grandi imprese prevedono invece di assumere il 18.4% del totale.

Le assunzioni

Secondo le rilevazioni del Bollettino del Sistema informativo Excelsior, in totale saranno 15.380 le assunzioni che le imprese del commercio prevedono di effettuare nel Lazio. Di queste, il 77.5% riguarderanno la provincia di Roma, il 10.3% quella di Latina, il 6.9% la Ciociaria, il 4.2% la Tuscia e il 1.1% la provincia di Rieti. Nel territorio di Roma è prevista l’assunzione di 7.090 posizioni non qualificate. Nel quadro delineato, è preponderante la necessità di trovare figure specializzate in grado di lavorare nei negozi al dettaglio e all’ingrosso.