Lazio, Anas: chiusura notturna dell’A24 tra Portonaccio e Tangenziale Est per lavori

Lazio, Anas. A causa dello svolgimento di alcuni lavori di manutenzione da parte del comune di Roma sulla Tangenziale Est, la società del Gruppo FS italiane, Anas, rende noto che dal prossimo 28 ottobre e fino al 30, dalle 23 alle 6, il tratto compreso tra la Tangenziale Est e Portonaccio dell’A24 sarà interdetto in entrambe le direzioni.

Leggi anche: Lazio, Anas: ultimata la prima parte dei lavori per la sostituzione delle barriere spartitraffico sulla SS2 bis Cassia Veientana

I lavori di manutenzione sulla A24

Per lavori di manutenzione della “Tangenziale Est” da parte del Comune di Roma, dalle 23.00 del 28 ottobre alle 6.00 del 30 ottobre, solo in orario notturno — dalle 23.00 alle 6.00 — sarà interdetto, in entrambe le direzioni, il tratto compreso tra la “Tangenziale Est” e “Portonaccio” lungo l’Autostrada A24 “Roma – Teramo”. Per il traffico in direzione della Tangenziale Est sarà istituita l’uscita obbligatoria in corrispondenza dello svincolo per Portonaccio. I veicoli in direzione del Grande Raccordo Anulare, A24 e A25 potranno accedere alla tratta autostradale attraverso lo svincolo di Portonaccio.