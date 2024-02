Lazio-Bayern, arrivano a Roma 3mila tedeschi: il piano sicurezza

Lazio-Bayern, al via il piano sicurezza. Il 14 febbraio è in programma la sfida di Champions all’Olimpico: cambia la viabilità.

Lazio-Bayern Monaco, il San Valentino dei biancocelesti sarà particolare. Il regalo dovrà farglielo Sarri magari con una vittoria contro i bavaresi, ma prima delle questioni tattiche ci sono quelle tecniche da sistemare. Il punto è la mobilità: nella Capitale sono attesi circa 3000 tedeschi. Numero importante se collegato alle zone di Roma.

L’imperativo è evitare che le due tifoserie vengano a contatto la giornata del match. Eventi passati insegnano che non sempre è facile mantenere questo equilibrio, l’importante è farsi trovare pronti all’occorrenza. Questo significa che bisogna evitare fuoriuscite o vulnus di persone in mezzo al traffico per scongiurare ingorghi o imbuti in grado di creare pericolo.

Lazio-Bayern, conto alla rovescia

La mobilità pertanto potrebbe risentirne, ma è per una buona causa: la sicurezza dei cittadini. Il giorno della partita, dunque, sono previsti divieti di sosta ad ampio raggio nei pressi del Foro Italico. La rimozione veicoli partirà da via del Colosseo a via Corrado Ricci, passando per Cavour, via del Buonconsiglio, via del Cardello e via del Perticone.

Le aree di parcheggio cambiano e si spostano sul Lungo Tevere della Vittoria. I veicoli in sosta saranno rimossi a partire da piazzale del Maresciallo Giardino a via Timavo. Il punto di raccolta tifosi sarà in piazzale delle Canestre, poi da lì si muoveranno gli autobus pubblici per andare allo stadio. Possibile chiusura al traffico da via San Paolo del Brasile a viale Washington.

Il piano sicurezza

Una situazione collettiva che si basa sulla capacità di gestire i flussi di traffico diversamente per creare passaggi alla portata di tutti sul piano del traffico. Lo spazio per chi arriva e in direzione dello stadio trova posizione deve esserci senza intoppi e soprattutto senza contatti ulteriori. Il clima sarà piuttosto teso, ma il piano della sicurezza è pronto. La Lazio mette l’abito da Champions, ma la guardia resta alta come un qualsiasi big match. Dentro e fuori lo stadio Forze dell’Ordine raddoppiate con particolare attenzione alla vigilanza.