L’esercito dei cani bagnini per l’Estate 2022: da Chanel al mastino Thor, ecco chi vigilerà sulle nostre acque

Sulla spiaggetta del Lago del Salto in provincia di Rieti si sono svolte le prove per rinnovare il brevetto di bagnini ad una squadra speciale di labrador, Golden Retriever e terranova super addestrati. Un evento della durata di due giorni all’insegna del divertimento, emozione e spirito di gruppo con prove in acqua, tuffi, esercitazioni per le task force a sei zampe della SICS (Scuola Italian Cani Salvataggio).

In arrivo unità cinofile da tutta Italia

Sono arrivate al lago in provincia di Rieti unità cinofile provenienti da Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Campania, Molise, Puglia Calabria e Sicilia. Cani e conduttori sono stati esaminati da Roberto Gasbarri, Responsabile SICS Area Centro-Meridionale e Ferruccio Pilenga, Presidente nazionale Scuola Italiana Cane Salvataggio. Quest’ultimo accompagnato da Reef, la cucciola di terranova di sei mesi.

Nel gruppo rimane anche la veterana Chanel, labrador di 12 anni che nel suo “curriculum” vanta un brevetto conseguito del 2012 e più di cento ore di servizio. Tra i cani presenti anche Thor, un terrnova di quasi 100 kg: montagna di tenerezza e resistenza che può portare in salvo fino a sei persone.

Le parole di Roberto Gasbarri

Soddisfatto delle due giornate di “rinnovo brevetti”, Roberto Gasbarri Responsabile SICS Area Centro-Meridionale commenta:

“Il nostro impegno è quello di migliorare la qualità delle Unità Cinofile SICS per rispondere al crescente bisogno di sicurezza balneare nazionale. Ogni stagione formiamo al meglio dei veri professionisti, che andranno ad aiutare centinaia di persone, soprattutto bambini. Lo facciamo con passione e professionalità riconosciuta ormai in tutto il mondo”.

Nei mesi estivi di luglio e agosto le postazioni di sicurezza SICS saranno presenti sulle spiagge libere di Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Campania, Molise, Puglia Calabria e Sicilia, per prestare aiuto ai normali presidi di assistenza ai bagnanti.

