Joe Bastianich oggi a Roma al Mercato Centrale: arriva il suo Smashburger

Dopo le città di Milano e Firenze il noto chef e imprenditore Joe Bastianich arriva a Roma. Il suo locale, dove sarà possibile gustare lo smashburger, si troverà al Mercato Centrale, quello della Stazione Termini. Per Bastianich questa è la terza collaborazione col brand. Infatti, nelle città di Milano e Firenze è già attivo un banco che propone pietanze con il metodo di cottura ‘low and slow’, tanto caro alla tradizione Usa.

Lo smashburger di Joe Bastianich da oggi al Mercato Centrale di Roma

Ora, anche nella Capitale l’ex giudice di MAsterchef porterà un format simile. Il protagonista sarà, come anticipato, lo smashburger. Ricordiamo che lo smashing è una speciale tecnica di cottura della carne, che consiste nello schiacciare con un peso il patty fino ad ottenere un goloso effetto morbido all’interno. E con tanto di crosticina croccante all’esterno. A rendere il tutto ancora più goloso e appetitoso le salse, il cheddar, i cetriolini sott’aceto, la cipolla croccante ed ovviamente, le patatine fritte. Ora si può attivare il conto alla rovescia perché manca davvero poco: l‘inaugurazione ufficiale è prevista per giovedì 30 marzo alla presenza di Bastianich stesso e dei suoi soci Anna Sammarone e Giovanni Barratta. Presente anche il fondatore del Mercato Centrale, Umberto Montano.

A che ora ci sarà Joe Bastianich

Tutto pronto, quindi, per l’arrivo di Joe Bastianich al mercato centrale di Roma con la sua bottega, Lo smashburger. A partire dalle 19:00 di oggi, quindi, ci sarà l’evento aperto al pubblico: l’appuntamento è sulla piazza del Mercato con Joe Bastianich e Umberto Montano, Presidente di Mercato Centrale, per celebrare la nuova bottega con un grande festa aperta fatta di musica e bontà. Si inizia con il taglio del nastro accompagnato da assaggi gratuiti e si prosegue con dj set.

Umberto Montano, Presidente di Mercato Centrale ha commentato: “La cucina italiana è una delle poche al mondo che abbia ragioni e carte in regola per definirsi ‘colta’ e mi riferisco alla sua storia come anche a tradizione e competenze scientifiche. Una cucina che si definisce colta riconosce anche il valore delle altre culture. Questo è il fattore identitario più alto e più contemporaneo della cucina italiana: l’apertura al mondo, il desiderio di confrontarsi senza però contaminarsi. Ecco perché il Mercato Centrale si apre anche al mondo della cucina etnica purché le capacità artigianali e il talento si incontrino sul terreno comune della competenza, della passione e dell’attenzione al buono per il pubblico. Sono felice della combinazione di Joe Bastianich con Mercato Centrale e riconosco che un talento eclettico come il suo ha saputo bene trasferire le sue doti ad un entusiasmante progetto di cucina che si va sempre più affermando lungo i vasti percorsi del Mercato Centrale. Benvenuto a Roma caro Joe”.

Come saranno menù e panini

Con quasi 100.000 panini venduti in appena sei mesi tra i Mercati di Firenze e Milano, lo smashburger firmato Bastianich ha raggiunto un risultato incredibile. La sua, d’altra, parte, è una ricetta iconica, un must in stile americano: il macinato non si presenta come un disco pronto da grigliare, ma come una polpetta di carne selezionata da schiacciare rigorosamente in cottura. La patty – questo il nome della polpetta di carne – non viene poggiata delicatamente sulla piastra rovente ma schiacciata con una tecnica detta smashing. Ed è proprio lo smashing che permette al burger di aumentare la superficie in cottura e diventare sottile, così da creare una crosticina succulenta e croccante all’esterno, rimanendo all’interno morbido e succoso. Ma perché tutto questo avvenga, è necessario che la carne, solo puro Black Angus, sia freschissima.

Al Mercato centrale di Roma, quindi, sarà possibile ordinare e gustare 11 panini. Ma non solo. Ci saranno nel menù le immancabili patatine fritte, proposte pure in una versione speciale con cheese, bacon e jalapeno, il pollo fritto, prima cotto con una tecnica esclusiva e poi panato per diventare goloso e fragrante (e quindi assolutamente irresistibile), fino a chiudere in bellezza con le autentiche American Cheesecake. E c’è anche una versione vegetariana dello smashburger con heddar, cetrioli, cipolla, pomodoro, insalata e Joe’s secret sauce. Così come c’è anche un menu speciale per bambini, che comprende single smash più cheddar e patatine. Insomma, la scelta è vasta!