Magliana, provoca un incidente e scappa: rintracciato 19enne

Roma. Cercava di confondersi tra la folla per non farsi riconoscere ma i suoi tentativi sono stati vani. Poco prima, il protagonista dell’accaduto si era scontrato con un’altra auto fuggendo poi a piedi senza prestare soccorso alle persone rimaste coinvolte nel sinistro. Scattate subito le ricerche da parte della Polizia Locale, il 19enne è stato rintracciato e denunciato.

Provoca un incidente e fugge: i fatti

I fatti sono avvenuti lunedì pomeriggio in zona Magliana. Qui un ragazzo di 19 anni dopo essersi scontrato con la propria auto con altro veicolo, è scappato a piedi senza prestare soccorso alle persone rimaste ferite a seguito dell’impatto.

Gli accertamenti della Polizia Locale

Sul posto intervenuta una pattuglia della Polizia Locale del XI Gruppo Marconi che, dopo essersi sincerata delle condizioni dei feriti, per i quali è stato richiesto l’intervento del 118, ha avviato gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica dell’accaduto e raccolto subito i primi elementi utili per il rintraccio della persona allontanatasi.

Le ricerche e la denuncia

Immediate le ricerche del giovane che è stato individuato da un’altra pattuglia, nel frattempo sopraggiunta in ausilio. Il 19enne è stato ‘beccato’ mentre di confondersi tra i passanti in una via del quartiere. Il ragazzo è stato fermato e, al termine delle procedure di identificazione, è stato denunciato. Sequestrato anche il mezzo su cui viaggiava, una Ford Focus, per assenza di copertura assicurativa.

Gli altri automobilisti

I due uomini, di 63 e 39 anni, a bordo dell’altra auto, una Renault Modus, hanno riportato alcune ferite, non gravi, per le quali sono stati medicati in ospedale.