Roma, colpo grosso all’Eur: ladri scappano con un bottino da 100mila euro

Roma. Era partito con la moglie per il weekend ma al ritorno la coppia ha avuto una sorpresa decisamente amara. In casa erano entrati i ladri che hanno portato via gioielli, orologi e quanto di prezioso0 ci fosse all’interno dell’appartamento.

Leggi anche: Roma, furto all’associazione Salvamamme. Sparito denaro e Pc: ”Un danno fatto ai più deboli”

Colpo grosso all’Eur: i fatti

I fatti sono avvenuti lo scorso fine settimana nella casa di un dirigente Eni. Tutto è accaduto molto velocemente, sono bastati infatti pochi minuti per mettere a segno il colpo e portarsi a casa un bottino che si aggirerebbe intorno ai 100mila euro.

La coppia aveva lasciato i preziosi all’interno di comò e comodini ed è proprio lì che i ladri hanno concentrato la loro attenzione, trascurando invece la cassaforte. Il proprietario dell’appartamento sta ultimando ancora l’inventario di quanto rubato ma il furto non sarebbe nient’affatto di poco conto.

Le indagini

Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia Eur e si ipotizza che i ladri fossero almeno due. Come detto, i fatti sono avvenuti lo scorzo fine settimana, i malviventi sarebbero entrati da una porta finestra alzando una serranda non perfettamente chiusa.

L’appartamento si trovava ad un piano alto e non è dotato di videocamere, proprio la facilità nel raggiungerlo potrebbe aver indotto i ladri a mettere a segno il colpo. A seguito dell’accaduto la coppia ha sporto denuncia e sul posto sono stati eseguiti tutti i rilievi del caso.