Manifestazioni a Roma oggi, nuove proteste per Cospito (non autorizzate): ecco dove

Non solo il Carnevale a Roma. Anche in questo weekend (come da qualche settimana a questa parte), sale l’allerta nella Capitale per i possibili cortei dei movimenti di estrazione anarchica a sostegno di Alfredo Cospito, l’attivista condannato all’ergastolo in regime di 41 bis entrato in sciopero della fame dall’ottobre scorso. Oggi in tal senso, sabato 18 febbraio 2023, sono previste alcune manifestazioni che però, da quanto si apprende, non sono state autorizzate.

Dove saranno le manifestazioni per Cospito oggi a Roma

Al momento sono tre le zone segnalate per i possibili sit-in. L’appello a scendere in Piazza a sostegno dell’anarchico è rimbalzato sui social e diffuso nelle chat nelle scorse ore. Da quanto si apprende allora le iniziative del circuito anarchico potrebbero aver luogo in piazza Trilussa, a Campo de’ Fiori e largo di Torre Argentina. Nelle proteste di inizio mese, lo ricordiamo, tre manifestanti erano stati denunciati a seguito di alcuni tafferugli scoppiati con le forze dell’ordine. Nelle prossime ore dunque, considerando che i cortei non sono stati autorizzati come detto (anche se comunque bisognerà vedere eventualmente il livello di adesione), si temono nuovi disordini e per questo il livello di attenzione sul fronte sicurezza sarà massimo.

Cospito, tensione al corteo a Roma: lanci di bottiglie, manganellate e cariche della polizia: 3 fermi (FOTO E VIDEO)

Le condizioni di Alfredo Cospito

Intanto, secondo gli ultimi aggiornamenti diffusi, le condizioni di Alfredo Cospito sarebbero ulteriormente peggiorate. Lo sciopero della fame, iniziato il 20 ottobre scorso, proseguirebbe con sale, acqua e potassio ma la situazione sarebbe molto grave sebbene in merito arrivino notizie contrastanti. Il 24 febbraio, lo ricordiamo, è attesa l’udienza in cassazione sul caso Cospito: l’uomo è stato condannato per la gambizzazione, avvenuta 10 anni fa, ai danni di Roberto Adinolfi, amministratore delegato di Ansaldo Nucleare e per l’attentato alla scuola di Carabinieri di Fossano, portato a termine, invece, nell’anno 2006.

Caso Cospito: anarchici espongono striscioni con “Alfredo Libero” nelle scuole