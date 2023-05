Manolo sparisce a Roma dopo la denuncia della mamma, l’appello per ritrovarlo: ‘Così la tua vita sarà breve, fatti aiutare’

Manolo è scomparso il 1 marzo dalla sua abitazione di Roma, da zona Colleverde su via Prenestina, dove si trovava ristretto ai domiciliari. La mamma lo ha cercato a lungo, ma invano finché disperata ha chiesto aiuto alla trasmissione ‘Chi l’ha visto’ per lanciare un appello, per chiedere a chiunque lo incontrasse di segnalarlo, ma anche per lanciare un appello direttamente al giovane 34enne romano, suo figlio: ‘Così la tua vita sarà breve, fatti aiutare’.

La richiesta di aiuto della mamma di Manolo

Manolo ha gli occhi e i capelli castani e ha due tatuaggi su entrambi gli avambracci. La mamma, rimasta sola dopo la morte del marito ha denunciato la scomparsa del suo ragazzo, già da tempo, ma ieri, nella puntata del 3 maggio, ha voluto chiedere aiuto con un appello pubblico.

“Ho denunciato mio figlio per salvarlo, ma ora lui è sparito. Qualcuno ha sue notizie”. Una forza d’animo sovrumana quella di questa mamma che in molte persone nei commenti sui social definiscono, a ragione, ‘Mamma coraggio’. La donna ha trovato in sé e nell’amore per il suo ragazzo la determinazione per denunciarlo. Un modo per metterlo al sicuro per evitare che potesse fare stupidaggini. Una denuncia che è costata al ragazzo l’applicazione di una misura cautelare restrittiva ai domiciliari.

Due mesi di ricerche infruttuose, ieri l’appello dalla trasmissione ‘Chi l’ha Visto’

E il 1 marzo era lì che doveva essere Manolo ai domiciliari, nella sua casa su via Prenestina, a Colleverde. Purtroppo, però, il 34enne si è allontanato e ha fatto perdere le sue tracce. Due mesi di ricerche e disperazione per la mamma che si è rivolta a Federica Sciarelli per chiedere aiuto a ritrovare il suo ragazzo. Un appello andato in onda nella puntata di ieri sera di Chi l’ha visto grazie al quale chiunque sia entrato in contatto con Manolo può fornire informazioni al programma, rassicurando la mamma del 34enne estremamente provata dall’accaduto.