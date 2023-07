Manuel Agnelli in concerto a Roma: ospiti e scaletta di stasera

Manuel Agnelli approda stasera all’Ippodromo delle Capannelle, nell’ambito della kermesse a Rock in Roma. Dopo una stagione di successi, grazie anche alla pubblicazione del suo primo album da solista ‘Ama il prossimo tuo come te stesso’ e la vittoria ai David di Donatello e ai Nastri D’Argento per la migliore canzone con ‘La profondità degli abissi’, il cantante si esibirà sul palco capitolino.

Il tour estivo partito da Palermo

Agnelli ha dato il via al suo tour estivo con l’esibizione del 1 luglio a Palermo, nell’ambito del Sicilia Jazz Festival, ha proseguito poi l’8 luglio al Teatro romano di Verona, nell’ambito del Rumors Festival; e a seguire il 15 luglio al Castello Visconteo di Pavia; per arrivare oggi nella Capitale. Agnelli oltre ad essere reduce da performance musicali è stato, nella scorsa stagione invernale, impegnato anche nel teatro, con l’opera rock Lazarus, firmata David Bowie, nella quale si è cimentato nelle vesti del protagonista. Una esibizione che ha riscontrato grandi consensi non solo del pubblico, ma anche della critica.

Da chi sarà accompagnato in questa performance

In questa kermesse romana l’artista sarà accompagnato da Little Pieces of Marmalade, ovvero Frankie – Francesco Antinori – e DD – Daniele Ciuffreda – oltre a Giacomo Rossetti e Beatrice Antolini. L’appuntamento per tutti i fan di Agnelli è fissato per le 21 e 45 quando prenderà il via l’esibizione del cantante. La scaletta del concerto non è ancora stata resa nota, ma le canzoni che il cantante dovrebbe proporre al suo pubblico sono: