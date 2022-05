X Factor, Agnelli ‘tagliato’ dalla giuria: ecco chi ci sarà al suo posto

X Factor. Sorprese, sorprese e ancora sorprese per la prossima stagione del talent show targato Sky. Il programma ha deciso di rinnovare la sua veste e lo sta facendo in grande stile con tantissime novità che stanno tenendo i fan di tutta Italia con il fiato sospeso. La prossima stagione, con tutte le novità, andrà in onda a partire dall’autunno prossimo, e sarà la sedicesima edizione del format musicale. Manca ancora qualche mese, dunque, ma alcune indiscrezioni potrebbero trapelare.

Le novità per la sedicesima stagione

In particolare, una riverniciata si sta concentrando soprattutto nei riguardi del cast e dei giudici che siederanno davanti ai talenti in esibizione: già qualche settimana fa avevano confermato il ritorno del rapper Fedez, carico dopo la delicatissima operazione, per fortuna, andata a buon fine. Ora il rapper è pronto per ritornare nuovamente in pista.

L’addio ai quattro giudici di un volta

Intanto, su social e riviste varie, continuano a circolare le ipotesi sui possibili membri che caratterizzeranno la giuria della prossima stagione, e sembra che ci saranno importanti sconvolgimenti rispetto alla scorsa edizione in cui i giudici erano Manuel Agnelli, Emma Marrone, Mika e Hell Raton.

Leggi anche: X Factor: Fedez, Ambra Angiolini… e gli altri giudici? Ecco chi sono

Manuel Agnelli potrebbe non essere confermato

Una prima notizia l’abbiamo già data, il ritorno di Fedez. Ma ce ne sarebbe anche una seconda, abbastanza ufficiale, e cioè l’arrivo tra i giudici anche di Ambra Angioini, nei panni di giudice tra i giudici. Parallelamente, però, si parla anche di un addio: è la volta di Manuel Agnelli, amatissimo dal suo pubblico, che potrebbe lasciare il programma. Qualche tempo sembrava essere stato riconfermato, ma in realtà TvBlog starebbe invece pensando ad un addio dopo i tanti anni di presenza nel programma Sky.

Chi sarà il conduttore?

Che hanno in testa i produttori? Certamente rivoluzionare l’intero cast del programma: fuori tutti e quattro i giudici dell’edizione 2021, tra i quali anche Angelli. Puntano tutto su un quartetto completamente nuovo, o quasi. Tra le tante cose, si vocifera anche su di un possibile cambio alla conduzione.

Il nome che sta circolando sembrerebbe essere quello di Ludovico Tersigni, che si è comportato abbastanza bene lo scorso anno alla prima esperienza. Altri ancora fanno il nome dell’ormai rinomato Alessandro Cattelan, passato di recente alla Rai ma non in modo definitivo.