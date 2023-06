Manuel morto a 5 anni a Casal Palocco, la testimonianza: “Tranquillo, daremo un sacco di soldi alla famiglia”

Non si fermano le indagini da parte delle autorità per fare chiarezza sui contorni del terribile sinistro avvenuto lo scorso mercoledì a Casal Palocco, in via di Macchia Saponara. Un terribile e violento impatto quello che ha coinvolto un suv Lamborghini e una smart e che è costato la vita ad un bimbo di 5 anni che viaggiava sulla smart insieme alla mamma 29enne e alla sorellina di tre anni. Spunta adesso un’ulteriore testimonianza sul comportamento dei 5 youtuber che, invece, si trovavano a bordo dell’auto di lusso.

L’incidente a Casal Palocco e la testimonianza

Una vicenda i cui contorni sono ancora in fase di accertamento e le indagini delle autorità procedono a spron battuto. Adesso, come dicevamo, spunta un’altra testimonianza rispetto all’incidente consumatosi mercoledì scorso tra Roma e Ostia. Infatti, un uomo, identificatosi come Fabio, intervistato da ‘La Vita in Diretta’ su Rai 1 ha dichiarato che dopo circa un’ora dai fatti, uno dei ragazzi si è avvicinato a lui tranquillizzandolo rispetto all’accaduto. Queste parrebbero essere le sue parole: “Stia tranquillo perché tanto daremo un sacco di soldi alla famiglia e sistemeremo tutto”.

Continuano gli incassi per gli youtuber

Intanto, i cinque ragazzi anche dopo la morte del piccolo Manuel hanno continuato a guadagnare. Per una strana ironia della sorte, infatti, i guadagni si spiegano anche grazie all‘ondata di notorietà negativa dovuta al sinistro. Almeno due milioni di visualizzazioni ed un incasso stimato fino a 6mila euro solo nell’ultima settimana. A parlare sono i numeri del canale Youtube, piattaforma che non ha mai interrotto le pubblicità e quindi le monetizzazioni dei video che però nel giro di due giorni si sono dimezzate, passando dalle 118 di giovedì alle 51 di ieri. Ora, l’ipotesi maggiormente accreditata è che i video siano stati cancellati o resi privati così da tutelare anche gli sponsor che avevano investito nel gruppo. Su tali eliminazioni si concentreranno gli sforzi degli investigatori, così da avere un quadro dei fatti quanto più completo possibile.