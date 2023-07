Grande festa finale di Marco Mengoni al Circo Massimo. Sabato 15 luglio 2023 il cantante viterbese si esibirà a Roma con uno show che racconta successi e carriera, pensato davvero come una festa con musica ed esibizioni fin dal pomeriggio. Già dalle 16.30 la venue si animerà con l’alternarsi di diversi dj set e proseguirà con un ‘afterparty’ con Chloe’ Caillet, eclettica dj, producer e polistrumentista, uno dei nomi di punta della night life internazionale.

Concerto Marco Mengoni, ospiti e scaletta

Ad accompagnare Marco Mengoni nel corso della giornata ci sono tanti artisti, colleghi e amici. Molti di loro sono stati parte del progetto ‘Materia’: sul palco durante il concerto, anche Samuele Bersani, Bresh, Elodie e Gazzelle. Come riporta l’agenzia di stampa Agi, la scaletta prevede come primo atto ‘Cambia un uomo’, brano-manifesto di Materia (Terra). Ma ‘#MengoniCircoMassimo’ è uno show che celebra la carriera di Marco Mengoni e, per questo, si alterneranno hit del passato come ‘Credimi Ancora’ e altre del presente come ‘Mi Fiderò”. E ancora: ‘L’Essenziale‘, canzone con cui il cantautore ha vinto Sanremo nel 2013 e, ovviamente, ‘Due Vite‘, brano vincitore al teatro Ariston all’ultimo Festival. Ricordiamo che con questo bellissimo pezzo Mengoni ha anche rappresentato l’Italia all’Eurovision. Infine, una versione intima di ‘Proibito’ e poi 3 hit – ‘Ma Stasera’, ‘Pronto a Correre’, ‘Io Ti Aspetto’ – che faranno ballare il pubblico.

Le prossime date in giro per l’Europa

L’evento al Circo Massimo arriva a pochi giorni dalla conclusione, lo scorso sabato 8 luglio 2023, con il live allo stadio San Siro di Milano. Si è trattato del primo tour negli stadi di Marco Mengoni nelle città più importanti d’Italia. Ovunque si è esibito finora si è registrato il tutto esaurito. Il viaggio live di Marco Mengoni continuerà, anche oltre confine, il prossimo autunno con un tour per la prima volta nei principali palazzetti europei. Il cantautore è atteso in 8 nuove città, quali Barcellona (Spagna, 18 ottobre), Bruxelles (Belgio, 21 ottobre), Amsterdam (Paesi Bassi, 23 ottobre), Parigi (Francia, 25 ottobre), Francoforte (Germania, 27 ottobre), Vienna (Austria, 29 ottobre), Zurigo (Svizzera, 31 ottobre) e, infine, Monaco (Germania, 2 novembre).