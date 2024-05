Maxi incendio nella notte a Roma: a fuoco 7 motorini, danneggiate anche 4 auto

Fiamme nella notte a Roma a ridosso di Via della Magliana. Numerosi veicoli parcheggiati in strada sono stati interessati da un incendio. Ingente il bilancio dei danni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco unitamente ai Carabinieri.

Incendio nella Capitale nella notte appena trascorsa. Ad andare a fuoco sono stati diversi veicoli parcheggiati in strada nella zona della Magliana: l’allarme è scattato quando era da poco passata l’1.40 di oggi mercoledì 8 maggio 2024. Sul posto in poco tempo sono arrivati i Vigili del Fuoco unitamente ai Carabinieri delle Stazioni Roma Villa Bonelli e Roma San Paolo.

Incendio in Via dell’Impruneta stanotte a Roma

Secondo le informazioni raccolte dalla nostra Redazione sarebbero stati almeno 7 i motorini interessati dalle fiamme, scaturite probabilmente da cause accidentali (ma in tal senso proseguono comunque gli accertamenti per far piena luce sull’accaduto). Il rogo, poi, ha coinvolto anche ulteriori quattro veicoli che sono rimasti danneggiati parzialmente. Le fiamme sono state circoscritte e successivamente domate dai Vigili del Fuoco, intervenuti con la squadra 7/A proveniente dal distaccamento di Ostiense.

Accende un fuoco per scaldarsi e scoppia l’incendio: morto il clochard (ilcorrieredellacitta.com)