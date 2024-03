Grosso incendio a Pomezia, a fuoco due capannoni | FOTO

Vasto incendio ieri pomeriggio a Pomezia. Due capannoni sono stati interessati dalle fiamme in Via dei Castelli Romani: complesse le operazioni di spegnimento andate avanti per ore. S’indaga sulle cause del rogo.

Fiamme a Pomezia, bruciano capannoni. Pomeriggio ‘di fuoco’ nella zona industriale cittadina interessata da un incendio che ha coinvolto due stabilimenti situati uno accanto all’altro in Via dei Castelli Romani in corrispondenza del civico 130. Il primo conteneva dei solventi, il secondo dei mezzi pesanti e parti meccaniche: l’allarme è scattato quando erano da poco passate le 17.30 di ieri, lunedì 11 marzo 2024. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e le unità della Protezione Civile Echo. Presente anche la Protezione Civile N.O.A.L., giunta in supporto idrico ai Vigili del fuoco con la botte da 10.000 lt (Foto in alto: credit(s) P.C. NOAL).

Incendio a Pomezia ieri pomeriggio

Le operazioni di spegnimento, come detto, si sono rivelate abbastanza complesse. Soltanto attorno alla mezzanotte infatti il rogo è stato completamente domato. In azione due autobotti – una giunta in supporto dal Tuscolano – un’autoscala e la squadra 22/A dei Vigili del Fuoco di Pomezia. Fortunatamente non si sono registrati feriti. In corso di accertamento le cause che hanno scatenato l’incendio.

Il precedente: a fuoco il capannone vicino alla Pontina

Qualche giorno fa, ricorderete, un altro incendio aveva interessato sempre un capannone industriale situato a Pomezia, in quel caso a ridosso della Pontina. Le fiamme – era il 23 febbraio scorso – avevano coinvolto uno stabile situato in Via Oros, una traversa di Via Monte D’Oro, proprio vicino alla carreggiata in direzione sud/Latina della Pontina. A bruciare nello specifico era stato un capannone industriale di circa 1.100 mq dove vengono prodotti cavi di rame. Anche in quel caso, fortunatamente, non si erano registrati feriti.

