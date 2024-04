Mercati Rionali di Roma, quali sono i migliori? La guida per orientarsi al meglio

I mercati sono da sempre dei luoghi che richiamano tantissime persone tra clienti affezionati, semplici curiosi e viaggiatori. Roma ne è piena e ci si può trovare davvero di tutto: dai cibi e dai prodotti tipici della tradizione fino all’oggettistica di qualsiasi genere, con il riferimento che non può non andare subito a Porta Portese. In questa mini-guida passeremo allora in rassegna i mercati rionali migliori della città.

Piazza Vittorio all’Esquilino, Testaccio, Trionfale, ma anche Montesacro e ovviamente Campo de’ Fiori. I mercati rionali sono una realtà importantissima per la Città Eterna: nati come luoghi per lo scambio di merci, ancora oggi questi spazi costituiscono un imprescindibile punto di aggregazione che va oltre la semplice compravendita di alimenti o altri oggetti. Lo testimonia ad esempio la nascita di un settore della ristorazione dedicato in queste zone dove, tra un acquisto e l’altro, è possibile fermarsi a mangiare gustando praticamente qualunque tipo di piatto.

Ma quali sono i migliori mercati di Roma? Sapete dove si trovano? Cerchiamo dunque di rispondere a queste domande fornendovi spunti utili per i vostri itinerari “all’ombra del Colosseo“.

I mercati rionali di Roma: quanti sono e dove si trovano

Intanto proviamo a stilare un elenco a grandi linee delle strutture presenti a Roma. La definizione di “rionale”, va da sé, implica che ciascun rione (o quartiere) abbia un proprio mercato al suo interno, a volte anche più di uno. Il Campidoglio, sul proprio sito internet, ci dice che in città insistono circa una settantina di strutture tra quelle al coperto e quelle realizzate di volta in volta in piazzali e spazi dedicati (i cosiddetti “plateatici” o pavimentati).

Ebbene, tra le zone urbanistiche che ne hanno di più troviamo il centro (Municipio I) con i vari Campo Marzio, Esquilino, Trionfale, Prati, ecc, il V Municipio (Torpignattara, Centocelle, Villa Gordiani, La Rustica, Tor Sapienza tanto per citarne qualcuno), il VII (Tuscolano, Latino, Cinecittà Est, Metronio) e anche il II, con quello del Flaminio, Trieste, e Parioli.

Scarica qui l’Elenco completo dei_Mercati_Rionali_aggiornato (download sicuro)

Quali sono quelli proprio da non perdere: la guida

L’elenco insomma è molto lungo. Vuoi per necessità o perché comunque occorre fare una scelta cerchiamo adesso di vedere quali sono quelli imprescindibili in cui, almeno una volta, vale la pena farci una capatina. Ecco allora la top 5 da non perdere:

Mercato Testaccio Trastevere Campo De’ Fiori Nuovo Esquilino Trionfale

A questi ovviamente dobbiamo aggiungere l’immancabile Porta Portese, già menzionata ad inizio articolo, ma anche l’appuntamento di Campagna Amica che si tiene al Circo Massimo, che richiama nei fine settimana agricoltori per la vendita di prodotti a km0. Chiudono quello di Ponte Milvio e quello di Via Sannio, quest’ultimo ideale per chi è in cerca di affari al giusto prezzo (il mercato è molto rinomato per la possibilità di contrattare sul prezzo degli articoli in vendita), fino ad arrivare a quelli allestiti a Garbatella, e nel quadrante di Prati. Qual è il vostro preferito?