Meteo 25 Aprile, alto rischio temporali: allerta gialla e previsioni per il weekend

Un primo ‘assaggio’ di temperature calde, del sole che splendeva in cielo. Ma ora il maltempo torna a fare ‘capolino’ sull’Italia e dopo le allerte meteo del Lazio, dove anche per la giornata di oggi sono previste piogge e forti raffiche di vento, il prossimo weekend non sarà dei migliori. A dirlo gli esperti de il Meteo.it, che hanno spiegato come per il ponte del 25 aprile ci attenda un contesto atmosferico agitato in varie zone del Paese.

Che tempo farà il 25 aprile in Italia?

Prima di arrivare alle previsioni del 25 aprile, cerchiamo di capire come sarà il tempo sabato 23 e domenica 24. Nella giornata di domani, una perturbazione interesserà il Nordovest, poi si sposterà in serata al Nordest, con temporali, grandine e addirittura neve sull’arco alpino. Le piogge, poi, come spiegano gli esperti, si sposteranno in Toscana e sul settore appennino centrale. Al Sud e sul resto del Centro, invece, il tempo sarà sicuramente più tranquillo.

Domenica 24 e lunedì 25 aprile, invece, il tempo sarà instabile sulle regioni centro-settentrionali. Domenica, infatti, ci saranno temporali su gran parte del Nord e nevicate sull’arco alpino, mentre lunedì 25 aprile al Sud, su gran parte del Centro e al Nord c sarà il sole in mattinata. Stessa cosa, però, non si può dire del pomeriggio perché sono previsti rovesci e temporali a carattere sparso.

Le previsioni meteo a Roma e nel Lazio per il weekend

Nella giornata di domani a Roma il tempo sarà stabile con sole prevalente al mattino e nelle ore pomeridiane; nubi sparse in serata, mentre nella notte si attendono piogge sparse. Temperature comprese tra +11°C e +22°C. Domenica, invece, il tempo sarà instabile con piogge sparse al mattino e poi anche nelle ore pomeridiane; in serata si attende un generale miglioramento. Temperature comprese tra +12°C e +20°C. Nel resto del Lazio, sabato il tempo sarà stabile nella giornata con ampi spazi di sereno nelle ore mattutine e pomeridiane alternati a locali innocui addensamenti. In serata non si attendono variazioni e i cieli saranno poco nuvolosi su tutti i settori; piogge nella notte sulle zone centro-settentrionali della regione. Domenica la giornata sarà caratterizzata dal tempo instabile con piogge estese su tutto il Lazio sia al mattino sia al pomeriggio, temporali più intensi a ridosso dei rilievi. In serata i fenomeni tenderanno ad esaurirsi su tutti i settori.