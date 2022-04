Ponte 25 aprile: dove andare, cosa fare e vedere a Roma e nel Lazio

Roma. Dire che questa è una settimana speciale per la città Eterna, è dire davvero poco. Non solo ci sono state le celebrazioni per il suo 2775esimo compleanno, proprio ieri giovedì 21 aprile, ma questo weekend inizia un lungo ponte che culminerà con la festa della liberazione proprio lunedì 25 aprile. E cosa c’è di meglio che iniziare la settimana con un giorno libero, così da abbattere completamente lo scoglio grigio e pesante del lunedì? Un fine settimana con un giorno un più: un sogno! Ecco le proposte della nostra redazione per poter trascorre al meglio queste giornate.

Ecco cosa fare a Roma da sabato 23 a lunedì 25 aprile

Il compleanno è pur sempre il compleanno, dunque non mancheranno di certo le rievocazioni storiche del Natale di Roma, ma anche le partite di “calcio antico”, le mostre e gli spettacoli disseminati per tutta la città. E ancora: mercatini hippie in riva al mare, festival enogastronomici con street food e fritto sostenibile. Con tutto ciò sarà davvero un fine settimana indimenticabile, il tutto tra sabato 23 a lunedì 25 aprile.

Corteo storico Romano

Si parte con le celebrazioni del Natale della città Eterna, organizzate dal Gruppo Storico di Roma e iniziate già partire dal 21 aprile scorso. Tali festeggiamenti, si protrarranno fino a domenica 24 aprile. Se ve li siete persi, dunque, c’è ancora tempo. Commemorazioni, cerimonie e saluti istituzionali conditi dalle esibizioni della banda musicale di Roma Capitale al Circo Massimo e altre esibizioni per celebrare la Capitale.

Partita di “calcio antico”

Harpastum: così era conosciuto nei secoli scorsi, durante gli anni dell’Impero. L’antico gioco romano torna, proprio in questi giorni a vivere in occasione dell’anniversario della sua nascita. Certamente, si tratta dell’antenato di molti sport he oggi conosciamo molto bene come il rugby e il calcio. Veniva praticato dalle legioni dell’antico impero romano nei momenti ludici e di ricreazione. Una palla di stoffa, con l’obiettivo di farla arrivare fino allo spazio avversario, ma in modo cruento e senza morbidezze di spirito. Il 24 aprile alle 12 inizierà la partita tra “Centvria” e “Rossi S.Trinita” (provenienti da Prato). L’entusiasmante partita verrà giocata presso lo Stadio di Rugby in Largo Cevasco a Tor Tre Teste.

Il colorato Festival dell’Oriente

Alla Nuova Fiera di Roma, proprio tra il 23 e il 25 aprile, arriva il famosissimo Festival dell’Oriente. I visitatori di ventura saranno così immersi in colori, musiche e profumi che sanno di terre lontane ed esotiche. Spettacoli, workshop, visite e tour guidati e tanto altro da scoprire e approfondire.

Hippie Market sulla spiaggia

Con l’Hippie Market si inaugura definitivamente la stagione estiva domenica e lunedì 24 e 25 aprile tra artigiani, stilisti emergenti di moda, il sole, il mare, e Live & Dj Set. Il tutto immerso completamente nella bellezza naturale della Rambla di Maccarese. Un centro espositivo a cielo aperto: ci saranno 22 super artigiani selezionatissimi, il tutto in perfetto stile Hippie: vestiti, fasce e turbanti, occhiali da sole vintage, acchiappasogni, oggettistica antica, accessori estroversi e fatti a mano. Ad accompagnare la grande esposizione, domenica 24 aprile dalle ore 15 salgono in consolle i Djs del Club Ibiza in collaborazione con il Circolo degli Illuminati. Mentre lunedì 25 aprile ci sarà Paolo Rasile e il suo progetto musicale Harp Guitar Travel.

Terra e mare: il Frittoccio all’ex Mattatoio

Si tratta della prima volta in assoluto. A Roma sbarca presso l’ex Mattatoio-Città dell’altra economia il Festival del fritto sostenibile. Verdure, pesce, carne di qualità e dolciumi, tutto passa attraverso l’olio rovente della frittura sostenibile con l’attenzione sempre rivolta ai prodotti tipici della tradizione romana. Prodotti locali freschi e di stagione, totalmente sostenibili e di alta qualità.

Pugilato thailandese a Cinecittà World

L’edizione del 2020 era stata un successo non da poco, e quest’anno ci sono tutti i presupposti perché vada ancora meglio. Il Fighting Spring Night è sicuramente tra i più importanti eventi dedicati alla Muay Thai, il pugilato thailandese. Nella giornata di sabato 23 aprile sul ring del Teatro 1 di Cinecittà World ci saranno i più forti Muay Thai Fighter nazionali ed internazionali, pronti a lanciare il guanto della sfida.