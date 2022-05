Meteo, in arrivo vortice Mediterraneo: le previsioni per la settimana

Dopo un Primo Maggio, come abitudine, un po’ incerto, ecco le previsioni della settimana. Siamo in quel mese dell’anno in cui il meteo è imprevedibile. Sole, pioggia, freddo, caldo, si alternano di continuo costringendoci a vestirci rigorosamente “a cipolla”. Questa settimana sarà sicuramente ricca di sorprese con un meteo fortemente instabile.

Il meteo fino al 4 Maggio

Come dichiara ilMeteo, sembra che dovremo fare i conti con un vortice ciclonico che si formerà al centro del Mediterraneo. Questo provocherà “frequenti impulsi temporaleschi” che però non saranno duraturi. Fino a Mercoledì 4 Maggio, ci saranno vari afflussi di aria fresca destinandoci un meteo fortemente dinamico.

Questo avverrà soprattutto nelle regioni centro-settentrionali d’Italia, nelle ore pomeridiane. Al Sud la situazione si presenta in maniera diversa. Non sono previste forti precipitazioni, potrebbero esserci nubi irregolari ma niente di che. Le temperature saranno più o meno stabili, mentre al Centro-Nord potrebbero esserci delle variazioni.

Il meteo da Giovedì 5 Maggio

Grossi cambiamenti arriveranno da Giovedì 5 Maggio. Due i motivi principali: il vortice ciclonico che dalle coste del Nord Africa avanzerà verso levante; altre correnti d’aria fresca del Nord Europa che alimenteranno il vortice.

Questi elementi provocheranno un forte maltempo soprattutto nelle regioni del Centro-Nord. Ombrelli alla mano perché piogge e temporale potrebbero essere presenti per tutta la giornata. Al Sud la situazione continuerà ad essere diversa, sicuramente il meteo sarà meno freddo ma comunque ci saranno delle perturbazioni.