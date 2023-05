Maltempo imperversa su Roma: piogge e rovesci fino al weekend, il dettaglio dei prossimi giorni

Il maltempo a Roma non ne vuol proprio sapere di fermarsi, ma anzi, continua imperterrito anche per la giornata di oggi, mercoledì 17 maggio 2023, e pare che vada per le lunghe. Al netto di una primavera ormai entrata a regime, con temperature visibilmente maggiorante, il sole continua a mancare da diversi giorni. I cieli sono grigi, plumbei, e le prospettive anche per il prossimo fine settimana non sono delle migliori in gran parte della Penisola.

Maltempo Roma, alberi sulla carreggiata e strade chiuse: disagi e traffico, tutti gli aggiornamenti

Maltempo a Roma: il dettaglio

In questi giorni, insomma, la regione Lazio e la capitale sono vittima di condizioni atmosferiche che riportano la mente all’autunno, più che alla primavera, con l’unica differenza che le temperature sono lievemente più alte e le ore di luce decisamente aumentate. Ma per il resto: pioggia, grandine e vento caratterizzano il clima e continuano a danneggiare tutto il territorio, così come altre regioni d’Italia. Anche la giornata di oggi, mercoledì 17 maggio 2023, è sostanzialmente contrassegnata da un maltempo pervasivo, con continui rovesci che sono previsti fino a tarda serata. Per il momento, invece, i venti sembrano essere moderati, mentre le temperature si attestano tra i 16 e i 18 gradi.

Le condizioni meteo: pioggia e rovesci

Ci stiamo lentamente abituando all’idea. Anche perché sulla Capitale anche questa notte e nella prima serata di ieri ha piovuto a sprazzi. Le precipitazioni hanno avuto, ad ogni modo, un carattere moderato, ricordando un po’ quella caratteristica pioggia londinese. Questa mattina, poi, il risveglio con pioggia debole alternata a schiarite, lo stesso che pare attenderci anche per il pomeriggio e le prossime ore. Le precipitazioni, però, dovrebbero progressivamente attenuarsi man mano che si va verso sera, fin quando smetteranno, almeno per qualche ora.

Allerta gialla dalla protezione civile

Proprio in queste ultime ore, il centro funzionale regionale ha diramato il bollettino emesso dalla protezione civile per condizioni meteorologiche avverse per la giornata di oggi e per le prossime 18-24 ore. Insomma, come dicevamo, il maltempo continuerà ad imperversare in buona parte dell’Italia e certamente anche nel Lazio. Stando alle previsioni, le piogge continueranno fino al prossimo fine settimana. Rovesci che saranno isolati e sparsi, anche con il carattere del temporale breve, soprattutto sui versanti orientali del Paese. L’allerta per il momento è gialla, e la protezione civile ha reso noto di aver attivato le fasi operative previste come da protocollo.