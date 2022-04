Meteo 1 maggio, scampagnate a rischio? Le previsioni per il weekend

Meteo. Il primo maggio, si sa, è un momento tradizionalmente riservato alle scampagnate fuori porta, alle gite, al relax, oppure per i più fortunati che abitano nella Capitale, da dedicare completamente al Concertone a San Giovanni. Ma, come al solito, la preoccupazione principale riguarda il meteo. Che tempo farà? Potremo sfruttare al meglio la giornata? Continuate a leggere.

Il meteo per il week end del primo maggio

Da qualche ora sono arrivati i nuovi aggiornamenti meteo del weekend del 1° Maggio. Il nostro Paese, in realtà, si troverà fortemente in bilico durante quei giorni, a causa di importanti movimenti climiatici a livello europeo, in grado di condizionare il tempo su molte regioni tra sabato 30 Aprile e domenica 1 Maggio. Più nello specifico, proprio nei prossimi giorni un importante anticiclone si impadronirà del bacino del Mediterraneo, investendo, dunque, anche la nostra Penisola. In ogni caso, l’instabilità che ne consegue non dovrebbe durare a lungo.

Leggi anche: Concerto primo maggio 2022 a Roma: chi sono i cantanti, scaletta, orario e dove guardarlo in tv

Tempo instabile a Nord

Molto probabilmente, guardando con lungimiranza, proprio a ridosso del weekend del Primo Maggio, con l’approssimarsi di un impeto d’aria fresca ed instabile dal Nord Europa potrebbe toccare le regioni settentrionali. Certo, è ancora presto per tirare delle conclusioni, ma la forte instabilità potrebbe portare a rovesci e temporali proprio in queste zone.

La situazione al Sud

Parallelamente, una bassa pressione afro-mediterranea che sta risalendo dalla Tunisia potrebbe innescare una fase di maltempo a discapito delle regioni meridionali. Non si escluderanno, pertanto, forti rovesci temporaleschi anche su Sicilia, Calabria e Puglia. Un fine settimana all’insegna dell’instabilità climatica, insomma. Tuttavia, maggiori dettagli, e più precisi verranno forniti nelle prossime ore, quando la situazione sarà più chiara dal punto di vista meteorologico.