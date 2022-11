Meteo in Italia, arriva il freddo nel weekend: neve e pioggia, le Regioni a rischio

Nonostante oggi si possa considerare una giornata calda, tanto da spingere le persone a stare per strada a mezze maniche, si rischia che da domani, e per tutto il weekend, a livello di meteo torni a sorpresa il freddo e il maltempo. Infatti, secondo i meteorologi dovrebbe arrivare un’aria fredda da Est, probabilmente proveniente dall’area balcanica. Una situazione, che sull’Italia, potrebbe non solo avviare al noto clima natalizio, ma anche a rovesci e soprattutto neve in alcune città.

Il meteo del weekend

Weekend all’insegna del freddo e dei primi fiocchi di neve sulle Alpi fino a quote medie. Sono queste le previsioni meteo per i prossimi giorni quando, complice l’arrivo di aria gelida dai Balcani, non solo ci sarà un sensibile calo termico ma si registreranno le prime, attese nevicate, tra sabato 12 e domenica 13 novembre. In Italia, nello specifico, arriverà un ciclone freddo dall’Albania che, a causa dell’alta pressione in Germania, risalirà il nostro Paese da Sud a Nord-Ovest portando maltempo nel weekend.

Si tratta di un vortice che, come spiegano gli esperti, si muoverà sostanzialmente “contromano”, ovvero in maniera contraria rispetto a quanto accade nella norma e che porterà la pioggia e pure la neve. Anche oggi, venerdì 11 novembre, Estate di San Martino, vedremo un parziale aumento delle nubi anche al Sud nell’attesa del ciclone freddo, ma senza precipitazioni degne di nota. Poi sabato 12 ci sarà al Nord cielo molto nuvoloso, al Centro cielo nuvoloso e al Sud un primo peggioramento con locali rovesci e temporali e un sensibile calo termico.

Allerta neve in Italia

In particolare, sono previste pogge già al mattino su Puglia, regioni ioniche e Sicilia, con fenomeni più frequenti in serata sull’area del Golfo di Taranto. In questo contesto, l’abbassamento delle temperature sarebbe nell’ordine dei 4-5 gradi centigradi rispetto alle giornate precedenti. Nel weekend il ciclone freddo dai Balcani entrerà nel vivo e inizierà a influenzare il nostro Paese a partire dalle regioni meridionali per poi spostarsi verso il Centro e quindi il Nord nel corso di domenica.

Al Nord sono previste anche locali nevicate, sopra i 1.400/1.500 metri sia sulle Alpi che sugli Appennini, a partire da domenica sera. E la situazione meteorologica peggiorerà nei giorni seguenti: all’inizio della settimana, infatti, una intensa perturbazione investirà tutta la Penisola dove, insieme alle piogge diffuse e localmente intense, la neve potrebbe scendere copiosa sulle Alpi a quote relativamente basse.