Meteo in Italia, arriva la ‘Novembrata’ e torna il caldo: le previsioni

Torna l’alta pressione africana. Dopo qualche giorno di tempo instabile, da oggi 7 novembre, è tornato a fare capolino il sole, facendo salire le temperature sopra la media del periodo e dando così origine alla prima Novembrata. Un lasso temporale breve, seppure intenso, prima di lasciare spazio, tra mercoledì e giovedì, a una lieve flessione delle temperature.

Caldo eccezionale

La condizione climatica che si sta prospettando in questi giorni è del tutto eccezionale per questo periodo dell’anno. Seppure il vento freddo farà scendere notevolmente le temperature nelle ore notturne. Fino a martedì ci sarà un sole che interesserà quasi l’intera penisola, anche se le temperature non dovrebbero salire oltre i 17 gradi.

Quando arriverà il freddo

Da mercoledì l’aria sarà ancora più mite con temperature che raggiungeranno anche i 20/22 gradi sulle isole maggiori in particolare, mentre la notte e nelle prime ore del mattino sono previste temperature sui 12/13 gradi. Si tratta di una condizione meteorologica che prevede temperature di 5 o 6 gradi sopra la media del periodo. Solo nel secondo fine settimana di novembre questo caldo anomalo dovrebbe lasciare spazio al freddo con un abbassamento delle temperature, a causa di un nucleo gelido proveniente dalla Russia.