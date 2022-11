1° Novembre con temperature estive: tutti in spiaggia, boom di presenze sul litorale romano (FOTO)

1° Novembre all’insegna dell’estate sul Litorale Romano, dove cittadini e turisti si sono riversati sulle spiagge di Ostia, Fiumicino, Fregene, Ladispoli, Torvaianica e Anzio, solo per citare qualche località balneare di questa zona. Dopotutto, nelle ultime settimane sembra che il freddo non sia mai arrivato a Roma e nella sua provincia, con le ottombrate romane che hanno garantito sole e temperature alte lungo tutto il mese di ottobre.

Tutti al mare sul Litorale Romano… il Primo Novembre

Una temperatura simile in questo periodo, è difficile da ricordare. Così come forse non si era mai visto il bagno in mare il Primo Novembre, con le persone che oggi hanno preso letteralmente d’assalto le spiagge e i ristoranti di queste località balneari della zona romana. Qualcuno per fare un bel pic-nic sulla spiaggia, magari attrezzandosi di teli o sdraio per godersi il sole della giornata. La presenza è fitta soprattutto nei centri delle località balneari, in primis di Ostia e Torvaianica.

Qui più di qualcuno, nonostante già inizino le luci di Natale in città, ha deciso di mettersi in costume e addirittura farsi un bel tuffo in mare. Dopotutto il tempo è clemente, regalandoci un surplus estivo del tutto eccezionale per quest’anno. Il tutto poi, con temperature che rimangono calde anche la sera. Chi ha festeggiato Halloween in qualche discoteca di Roma, ha potuto constatare come la temperatura non sia mai stata fredda.

Un incentivo soprattutto per chi ha indossato costumi elaborati, magare nelle ragazze anche più scollati e scoperti, che sono stati portati addosso tranquillamente senza che nessuno abbia risentito di particolari stati di freddo. Infatti, davanti alle discoteche romane c’era chi era travestito, ma anche chi aspettava di entrare solo munito di camice leggere, ragazze con i vestiti da sera o in minigonna, con una temperatura che non ha mai dato nessun tipo di problema. Oltretutto con l’assenza di vento, come hanno potuto osservare i ragazzi presenti alle serate nel quadrante Ostiense.

Foto di Ostia: @Eugenio Landi