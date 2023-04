Meteo Ponte 1 maggio 2023, tornano pioggia e neve in Italia: le previsioni di Giuliacci

Brutte notizie per coloro che per il ponte del 1 maggio avevano pianificato un breve vacanza da trascorrere all’aria aperta. Le previsioni meteo, infatti, annunciano l’arrivo di una perturbazione con piogge che interesseranno tutta la Penisola italiana. Solitamente caratterizzata dal bel tempo la Festa dei Lavoratori quest’anno, secondo il colonnello e meteorologo, Mario Giuliacci, potrebbe portare temporali facendo sfumare i piani di molti italiani che avevano programmato tre giorni lontani dalla routine e dagli impegni di lavoro.

Il 1 maggio sarà caratterizzata da una perturbazione che interesserà tutt’Italia

Di certo sembra sia già possibile sconsigliare gite all’aria aperta, visto che il tempo fino al prossimo fine settimana sarà caratterizzato da un’ondata di alta pressione, grazie alla presenza dell’anticiclone africano, ma già dalla giornata di sabato 29 aprile il meteo potrebbe subire dei cambiamenti, con un peggioramento che si registrerà con maggiore intensità nella giornata seguente, domenica 30 aprile. La perturbazione che attraverserà l’Italia a ridosso del ponte del 1 maggio arriverà dalla Francia e interesserà sabato le regioni settentrionali per scendere, nella giornata di domenica, anche su quelle centrali e meridionali.

Dal 30 aprile in arrivo intense piogge che interesseranno tutta la Penisola

Secondo Giuliacci, quindi, lunedì 1 maggio sarà caratterizzato da intense piogge in tutt’Italia. E si tratterà di temporali che attraverseranno la nostra penisola non solo nel giorno della Festa dei Lavoratori, ma fino al 4 maggio prossimo. E se fino a sabato le temperature potrebbero salire tanto da farci assaporare un assaggio di quella che sarà la stagione estiva, con picchi di 25 gradi e fino a 30 sulle isole maggiori, a partire dal 29 aprile le cose cambieranno drasticamente: il termometro registrerà un abbassamento della colonnina di mercurio di 4 o anche 5 gradi. Sembra, perciò che sia ancora presto per prepararsi ad andare in spiaggia. Ma chissà se questa sarà l’ultima perturbazione prima dell’arrivo della stagione più calda…