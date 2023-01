Neve a Roma nel weekend? Le previsioni di sabato 21 e domenica 22 gennaio 2023

Roma. Ce lo stiamo chiedendo tutti: arriverà finalmente un weekend di neve nella Capitale? Ieri qualche speranza è stata infranta, ad esempio, quando i residenti della Tiburtina si sono affacciati dalle loro finestre e hanno visto l’asfalto imbiancato hanno subito pensato alla neve. In realtà. però, era grandine. Ma la speranza è dura a morire. E poi c’è un dato evidente: il freddo intenso di questi giorni, e ancora di più quello previsto per la giornata di domani, sabato 21 gennaio e di domenica 22 gennaio 2023. Le minime a Roma, stando alle previsioni toccheranno 1 grado e la temperatura massima sarà stabile a 8 gradi. Ma tutto questo non è abbastanza per vedere la neve a Roma. La neve per ora è arrivata ai Castelli Romani, Sud Est della Capitale, ma non nella Città eterna. Si parla, infatti, di una quota neve stimata intorno tra i 500 e i 700 metri. A livelli più bassi, potrebbero invece verificarsi forti grandinate o tempeste di pioggia ghiacciata. E ne abbiamo avuto la prova, come dicevamo.

Neve a Roma: fiocchi bianchi in provincia, ecco dove (FOTO)

Neve e fiocchi bianchi ai Castelli

Come anticipato, ad ogni modo, la neve è tornata ad imbiancare, durante la notte, alture e montagne di Rocca di Papa, Rocca Priora, Carpineto Romano, Segni, Castel San Pietro e altri comuni della provincia di Roma. Anche le zone interne tra i 500 e i 900 metri. Ci sono alcune strade che sono state chiuse per la presenza di ghiaccio creatosi nella notte. Sono, infatti, al lavoro da ieri pomeriggio i mezzi spargisale dei vari Comuni. Le temperature, da queste parti, sono molto diverse rispetto alla Capitale: stanotte alla frazione Vivaro di Rocca di Papa e a Rocca Priora e comuni di montagna al confine con la Ciociaria, siamo arrivati a toccare soglie molto al di sotto dello zero. Intanto, poi, vicino Roma, sulle montagne, la neve fa da sfondo: Terminillo, Monte Livata – nel comune di Subiaco – e Campo Staffi.