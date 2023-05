Previsioni meteo a Roma e nel Lazio dall’8 al 14 maggio 2023: in arrivo forti temporali, che tempo farà

Una primavera faticosa, all’insegna dell’instabilità metereologica e dove le precipitazioni non tardano ad arrivare. La stagione delle miti temperature e del cielo limpido e soleggiato, fatica ad entrare nel vivo. Ne è un esempio il maltempo che è tornato a fare capolino nel Lazio e che proseguirà anche nel corso dei prossimi giorni, quando a Roma saranno previsti temporali e piogge. Vediamo ora nel dettaglio le previsioni della prossima settimana.

Una nuova ondata di maltempo torna a fare capolino in città, interessata – nei prossimi giorni- da piogge e precipitazioni. Le cause del maltempo, come spiegano gli esperti di 3bMeteo, sono da ricercarsi nell’ “evoluzione di due vortici“, che “mostrerà caratteri spesso perturbati”. Tuttavia, com’è noto e nonostante la copiosa quantità di pioggia, tali eventi temporaleschi – e tipici del periodo caldo – si concentrano su brevi lassi di tempo: “D’altra parte i regimi pluviometrici del periodo caldo sono caratterizzati da eventi per lo più temporaleschi che scaricano notevoli quantità di pioggia in lassi di tempo molto brevi e su aree anche abbastanza ristrette quindi il beneficio per gli acquiferi sotterranei è davvero minimo perché la gran parte dell’acqua tende a dilavare e a finire in mare”. Ma che tempo farà nei prossimi giorni?

Le previsioni per i prossimi giorni

Inoltre, una maggiore nuvolosità è prevista all’inizio della settimana, “associata a deboli piogge a metà giornata”. Martedì invece è atteso un tempo discreto, soleggiato al mattino e variabile nelle ore pomeridiane. Invece, per la giornata di mercoledì è atteso il passaggio di una perturbazione che apporterà ancora piogge diffuse lungo tutta la regione. Il resto della settimana proseguirà all’insegna dell’instabilità atmosferica dove saranno frequenti le occasioni di rovesci e precipitazioni.