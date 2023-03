Previsioni meteo in Italia, sole e temperature fino a 27 gradi: ecco quando e dove

Previsioni meteo. Oggi, 21 marzo 2023, è ufficialmente iniziata la Primavera e il Sole vince sulla Luna, potremmo dire. Infatti fino a quello che sarà il prossimo equinozio d’autunno le ore di luce saranno sempre di più rispetto a quelle di buio. Dunque, le giornate progressivamente tenderanno a scaldarsi e ad allungarsi sempre di più. Dalla prossima domenica, poi, entrerà in vigore anche l’ora legale con tramonti intorno alle ore 19.30. Ma come sarà il tempo nei prossimi giorni? Ecco il dettaglio.

Previsioni meteo Italia: arriva la Primavera

Come sempre, facciamo riferimento al team di esperti di www.iLMeteo.it, e in particolar modo a Lorenzo Tedici, meteorologo di punta, il quale conferma che proprio la settimana appena iniziata ci porterà direttamente fuori dal tunnel invernale, non solo per la questione dell’equinozio, ma per il meteo stesso, poiché tornerà soleggiato tendenzialmente ovunque. Insomma, una settimana di sole e buon umore, che sarà disturbata solamente nella giornata di oggi, martedì 21 marzo 2023, da veloci temporali a tratti intensi al Sud. E poi, un’altra bella notizia: da domenica 26 marzo il sole tramonterà verso le ore 19.40 a Milano, 19.30 a Roma e 19.20 a Napoli. La Primavera entrerà e regime nelle prossime giornate, facendoci sognare e inforcare i nostri occhiali da sole.

Temperature in rialzo e giornate più lunghe

Ovviamente, nello stile tipico della stagione primaverile, non mancheranno in questi giorni a venire anche locali annuvolamenti, statisticamente più possibili durante le ore centrali della giornata sulle Alpi e sugli Appennini, così come anche lungo le coste liguri e alto-adriatiche. Intanto le temperature sono destinate a salire, sebbene non di tantissimo: fino a venerdì prossimo si stabilizzeranno intorno ai 20-22°C, ma poi una ventata di aria più calda è attesa sulle estreme regioni meridionali nel weekend. Si stimano dei picchi anche di 26-27 gradi. Al Nord, invece, lontani dal mare soprattutto, farà ancora ”freschetto”, con valori attesi di 16-17 gradi in settimana, e 19-21 verso il weekend.

Il meteo per i prossimi giorni nel dettaglio