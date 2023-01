Previsioni meteo, quando arriva il freddo nel 2023 in Italia? Ecco quando nevicherà e dove

Meteo. Temperature anomale in questo inizio anno, ma ormai ci stiamo abituando, dal momento che anche l’inizio della stagione autunnale non è stata proprio come da tradizione. C’è comunque da allarmarsi, perché abbiamo davanti gli effetti concreti del surriscaldamento globale, sebbene i governi siano ancora incuranti della situazione e pensino ad altro. Il vero problema del nuovo millennio è ormai giunto, ma il tema scarseggia su giornali e tabloid. E così, anche in queste settimane, il freddo, quello vero, tarda ad arrivare, e le giornate sembra essere più primaverili che invernali.

Meteo Italia, torna il freddo e la neve: le previsioni per i prossimi giorni (28-31 marzo 2022)

Temperature anomale e freddo assente

Da un punto di vista strettamente meteorologico, allora, la colpa sarebbe tutta da imputare all’anticiclone proveniente dall’Africa, che riscalda le temperature su tutta la penisola. La morale? Per un po’ di tempo il freddo non arriverà come di consueto, soprattutto non in questa settimana, dove in alcuni punti della Penisola le temperature arriveranno a toccare anche i 20-22°C. Stando al monitoraggio aggiornato, nella giornata di oggi, 5 gennaio 2023, sulle coste della Sicilia e della Sardegna le temperature medie saranno di 16-22°C mentre su tutta la penisola non si scenderà al di sotto dei 10-12°C.

Siamo già in primavera secondo il meteo

Ricordiamo che di solito il freddo da noi arriva attraverso gli spostamenti di masse d’aria dall’estremo Nord che al momento, però, sembrano non arrivare per nulla. La neve potrebbe essere un miraggio per diverse zone, anche quelle di solito a vedere qualche fiocco di rappresentanza imbiancare le strade. Certo, come anticipato, non si tratta di temperature rassicuranti o normali: il contesto ricorda molto più quello di marco che gennaio.