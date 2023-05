Roma sotto la pioggia, concertone del 1 maggio con ombrello e impermeabile

È tornato il maltempo. Dopo una breve tregua di sole e caldo, questo lunedì 1 maggio è caratterizzato da un’altra ondata di pioggia. Quella di oggi sarà una giornata all’insegna dei temporali a Roma e in tutto il Lazio. La Protezione Civile, infatti, ha diramato l’allerta gialla, da ieri e per le successive 24/36 ore.

La Festa dei Lavoratori sarà caratterizzata da piogge anche intense

Il cattivo tempo, che non porterà, però, un abbassamento delle temperature che resteranno comprese tra i 16 e i 18 gradi, andrà avanti per tutta la giornata di oggi 1 maggio. La Festa dei Lavoratori sarà caratterizzata da pioggia anche nella Capitale, nelle prime ore del mattino più intensa e a seguire, nel corso della giornata, diventerà più debole.

Ma la pioggia, in questa giornata di festa, non si registra solo a Roma, ma in tutte le regioni del Lazio. Anche a Latina e Frosinone, così come Rieti e Viterbo, le previsioni annunciano una giornata di precipitazioni anche intense. Un maltempo che, secondo la Protezione Civile, dovrebbe proseguire anche nella giornata di domani.

Concertone del 1 maggio in piazza San Giovanni a Roma sotto la pioggia

Il vortice di bassa pressione che sta attraversando la Penisola, porterà una giornata di pioggia, a volte anche intensa, in tutt’Italia. Dopo una mattina con cielo velato, in particolare, nella città di Roma, sono previste anche precipitazioni. La giornata sarà quindi all’insegna dell’incertezza meteorologica. Previsioni che non fermeranno certamente il tanto atteso concertone del 1 maggio che si terrà anche quest’anno in Piazza San Giovanni. In migliaia gli spettatori attesa per prendere parte all’evento, ma è probabile che stavolta, dovranno munirsi di ombrello e impermeabile, visto che il meteo non si annuncia clemente anche nella stasera.

Il maltempo che, da ieri sera sta portando pioggia un po’ ovunque in Italia, andrà avanti fino a mercoledì quando dovrebbe poi fare ritorno l’alta pressione.