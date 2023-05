Mille euro al mese per un lavoro full time, la denuncia di Sara: ‘Sfruttamento, sono stanca di fare la serva’

‘Sono stanca di fare la serva’. Ha voluto denunciare quanto le è successo Sara che ha ricevuto una proposta di lavoro nel quale sarebbe stata impegnata per sette ore e mezza al giorno, incluso i festivi e le domeniche, con un solo giorno libero a settimana a soli mille euro al mese. Un lavoro che l’avrebbe impegnata tutto il giorno, seppure era stata invita a firmare un contratto per un part time.

La proposta che Sara ha ricevuto dal bar

La giovane residente a Cerenova, indispettita dalla proposta ricevuta da un bar, ha deciso di denunciare quanto le è capitato con un post sui social nel quale sottolinea: ‘Il bar è sempre pieno di gente, quindi le entrate non mancano di certo. Si parla di un lavoro 6 su 7, festivi e domeniche incluse, 7:30h al giorno per uno stipendio di 1000€ per un totale di circa 200h al mese (ah ovviamente straordinari non pagati idem festivi, sia chiaro). Già da qui si può intuire molto. Quasi 5€ l’ora’.

La denuncia della giovane in un post sui social

Indispettita e arrabbiata Sara precisa ulteriormente: ‘Non esiste nessun genere di pausa, anche andare al bagno è un lusso e naturalmente non ti passano nulla da mangiare nonostante gli orari lo prevedano. Ora veramente vogliamo continuare a dire che il problema sono i giovani, il reddito, il non voler fare la gavetta, la mancanza di voglia? Davvero?’

Non si riesce a trattenere la ragazza che di fronte all’offerta ricevuta dichiara: ‘Questo è sfruttamento. Iniziate a pagare i dipendenti come si deve e vedrete che fila fuori i vostri locali. Ovviamente io il contratto l’ho rifiutato, nonostante abbia bisogno di lavorare, ma alla soglia dei quasi 30 anni sono davvero stufa di fare la serva. Io a farvi ingrossare il culo non ci sto più’.

Il post ha ricevuto oltre 1.200 like e 855 condivisioni, per non parlare dei commenti di solidarietà che si sono scatenati da parte degli utenti che hanno manifestato solidarietà alla 30enne.