Morte Gianni Minà: la camera Ardente al Campidoglio mercoledì 29 marzo 2023, ecco a che ora

Spirato a Roma all’età di 84 anni, la morte di Gianni Minà ha lasciato un immenso vuoto in quanti lo conoscevano e gli volevano bene. Il noto giornalista da qualche giorno era ricoverato presso la clinica privata Villa del Rosario a causa di un problema al cuore. A dare la triste notizia nella serata di ieri sono stati i suoi familiari con un annuncio su Facebook. La camera ardente sarà allestita domani in Campidoglio, nella sala della Promoteca.

Morto Gianni Minà: ha fatto la storia del giornalismo italiano

L’annuncio dei familiari per la morte di Gianni Minà

“Gianni Minà ci ha lasciato dopo una breve malattia cardiaca. Non è stato mai lasciato solo, ed è stato circondato dall’amore della sua famiglia e dei suoi amici più cari. Un ringraziamento speciale va al Prof. Fioranelli e allo staff della clinica Villa del Rosario che ci hanno dato la libertà di dirgli addio con serenità”. Queste le sentite parole dei familiari per salutare il noto giornalista che anche in questo delicato e difficile momento della sua vita ha potuto contare sull’affetto e la vicinanza delle persone che lo amavano. Una carriera poliedrica e costellata di successi quella di Minà che aveva mosso i suoi primi passi nel mondo dello sport – con il quotidiano Tuttosport – per poi dedicarsi al mondo dello spettacolo. In particolare, sono sue diverse produzioni. Se ne ricordano, tra le altre: “Alta classe”, Un mondo nel pallone, Ieri, oggi… domani? e più recentemente la produzione di Papa Francesco, Cuba e Fidel, sono per citarne qualcuna.

La camera ardente

La camera ardente del giornalista, scrittore e conduttore televisivo Gianni Minà sarà allestita domani, mercoledì 29 marzo, in Campidoglio nella Sala della Protomoteca. L’apertura dalle ore 10 alle 19. È raccomandato l’utilizzo della mascherina FFP2. La morte di Gianni Minà lascia profondo vuoto nel mondo del giornalismo e della televisione ma il suo ricordo e il suo impegno professionale resteranno per sempre vivi nella memoria collettiva.