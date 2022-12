Morte Lando Buzzanca, oggi i funerali a Roma: l’attore aveva 87 anni

Il noto e amato attore Lando Buzzanca è morto il 18 dicembre a Villa Speranza a Roma dove era ricoverato da un mese, aveva 87 anni. In tanti sono legati all’attore che ha segnato la vita di tanti italiani accompagnandoli con i suoi indimenticabili film, Il desiderio di prendere parte all’ultimo saluto è tanto, non solo per i colleghi dell’artista, ma anche per la gente comune che ha desiderio di essere presente per l’occasione.

Il figlio annuncia quando si terranno i funerali

A dare notizia dei funerali è stato il figlio di Lando Buzzanca, Massimiliano. Lo ha fatto con un post Instagram annunciando: “Per chi vorrà salutarlo, mercoledì alle 12 Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo”. Per quanto di origine palermitana l’attore viveva ormai da 40 anni a Roma che era diventata la sua casa a tutti gli effetti. Aveva abitato in varie località della Capitale, a San Giovanni e poi a piazza Bologna e ora viveva al Flaminio. Il legame con la città e i suoi cittadini era fortissimo.

La malattia

Buzzanca nella sua lunga carriera ha interpretato 110 film di successo. Purtroppo già nel 2016 si era presentata la malattia. Le sue condizioni di salute sono andate via via peggiorando a causa di “una demenza senile grave” ha spiegato il figlio in una delle interviste rilasciate. In molti erano preoccupati per il suo stato di salute, anche il suo medico e la sua compagna. Gli ultimi giorni di vita del noto attore sono stati pesanti, Buzzanca aveva la febbre alta che ha contribuito a debilitarlo ulteriormente.

La chiesa degli Artisti in piazza del Popolo sarà gremita alle 12 di oggi, 21 dicembre, quando amici, parenti, colleghi e gente comune interverranno per il rito funebre e per dare l’ultimo saluto a Lando Buzzanca.