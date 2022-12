Morte di Lando Buzzanca, le parole choc della compagna: “È stato ucciso”

La morte di Lando Buzzanca il celebre attore che si è spento ieri a Villa Speranza a Roma, sta creando polemiche iniziate ancor prima del suo decesso. Nell’ultimo periodo si è fatto un gran parlare delle sue condizioni di salute, anche il suo medico, Flavio Tomaselli, era intervenuto per sottolineare le gravi condizioni di salute in cui versava, spiegando: “è magrissimo, bloccato a letto o su sedia a rotelle, perdita del movimento che era presente un anno fa”.

Le polemiche prima e dopo la morte dell’attore

Dopo la morte le polemiche non solo non sono smesse, ma sono anche aumentate. È stata la compagna dell’attore, Francesca Della Valle, a lanciare accuse gravi: “Lando è stato ammazzato e voi, pubblico onesto, lo sapete. Era pericoloso, ormai! L’applicazione della legge 6/04, voluta dalla famiglia ‘amorevole’, lo ha condotto in un Hospice, luogo di morte”.

Un’accusa chiara rivolta alla famiglia del celebre attore, quella della compagna di Buzzanca che ha anche aggiunto di non avere intenzione di fermarsi: “Io non mi fermo, non temete! Continuerò perché sia fatta giustizia. Lo devo a Lando, lo devo agli 800 mila amministrati, lo devo al suo pubblico…”.

Uno sfogo pesante quello di Francesca Della Valle che non ha, però, dimenticato di ringraziare tutti coloro che le sono vicini in questo momento di dolore. Un dramma per la donna che con l’attore aveva un legame forte testimoniato dalle sue parole: “Grazie amor mio, per tutto l’amore che mi hai donato. Noi, così per sempre…”.

Intanto è stata fissata la data del funerale di Lando Buzzanca. Amici, colleghi del mondo dello spettacolo e parenti potranno dargli l’ultimo saluto alle 12 del 21 dicembre nella chiesa degli artisti in piazza del Popolo a Roma.