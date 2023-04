Musei gratis a Roma e nel Lazio il 25 aprile 2023: ecco quali visitare e gli orari

C’è chi si è già messo in macchina e ha raggiunto la propria meta per questo lungo ponte del 25 aprile 2023, chi ha approfittato dei giorni per un viaggio all’estero e chi, invece, è ancora indeciso e non sa bene cosa fare. Per chi si trova a Roma, in realtà, le idee e le opportunità non mancano. Tra una passeggiata all’aria aperta, mostre e musei. Che, per la festa della liberazione, sono gratis in tutta Italia, quindi anche nella Capitale e nel resto del Lazio. Ecco quali sono quelli da visitare in questa giornata così speciale.

Ponte 25 aprile 2023 a Roma e nel Lazio: cosa fare con i bambini e dove andare

Quali sono i musei gratis a Roma il 25 aprile 2023

Il 25 aprile, anniversario della Liberazione d’Italia, ma anche il 1 maggio, Festa dei Lavoratori, i musei a Roma saranno gratis. E, quindi, bisogna assolutamente approfittarne per respirare storia, arte e cultura. Martedì le terme di Caracalla, così come i due siti archeologici della Flaminia, cioè l’arco di Malborghetto e la Villa di Livia, ma anche il Drugstore Museum, saranno gratis. E questo accadrà anche il 7 maggio, prima domenica del mese. Le Terme di Caracalla, in questi giorni di festa segnati in rosso sul calendario, saranno aperte dalle 9 alle 19.15, con ultimo ingresso alle 18.15, mentre il Drugstore Museum, che ospita la mostra archeologica ‘Tre storie della via Campana’ sarò aperto al pubblico dalle 19 alle 19. Per quanto riguarda l’Arco di Malborghetto e la Villa di Livia, questi siti il 25 aprile saranno aperti dalle 9.30 alle 13.30, con ultimo ingresso alle 12.30.

Tutti i musei da visitare il 25 aprile a Roma e provincia e gli orari di apertura

Roma, si sa, è un museo a cielo aperto, ma anche la sua provincia non scherza. E il 25 aprile, per una gita fuori porta, si può optare anche per una ‘sosta’ nella cultura. Ecco tutti i musei gratis aperti il 25 aprile per questa iniziativa voluta dal ministro della Cultura.

Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia , che comprende quattro siti: Necropoli della Banditaccia, Museo Archeologico Nazionale Cerite, Necropoli dei Monterozzi, Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia. Come si legge sul sito ufficiale, la necropoli e i musei sono aperti dalle 9 alle 19.30 (con ultimo ingresso alle 18.30).

Necropoli di Porto all'Isola Sacra composta da oltre 200 edifici funerari. L'area archeologica è aperta al pubblico dalle 10.30 alle 16.30 con ultimo ingresso alle 16. Il biglietto, di solito (ma il 25 aprile è gratis) costa 6 euro, ridotto 2 (per i giovani dell'Unione Europea dai 18 ai 25 anni)

Museo delle Navi a Fiumicino che ospita una delle più importanti collezioni di navi antiche del Mediterraneo.

Museo archeologico nazionale di Civitavecchia, conosciuto anche come Museo Civico, aperto dalle 8.30 alle 19.30.

Museo Giacomo Manzù ad Ardea aperto dalle 8 alle 19 e dedicato allo sculture Manzù.

Museo delle navi romane di Nemi ai Castelli Romani aperto dalle 9 alle 19.

Abbazia greca di San Nilo a Grottaferrata fondata nel 1004 da un gruppo di monaci greci provenienti dall'Italia meridionale, all'epoca bizantina, aperto dalle 9 alle 19.

Museo nazionale di Castel Sant'Angelo (senza prenotazione) aperto dalle 9 alle 19.30 (con ultimo ingresso alle 18.30)

Parco archeologico di Ostia Antica che comprende il Castello di Giulio II, i porti imperiali di Claudio e di Traiano, Il museo delle Navi e la Necropoli di Porto. L'area archeologica di Ostia antica apre alle 8.30 con chiusura alle 19 (ultimo ingresso alle 18).

Villa Adriana, Villa d'Este e al Santuario di Ercole Vincitore a Tivoli. Orari: 8.45/18.45

Monastero di Santa Scolastica e Monastero di San Benedetto a Subiaco con orari delle visite: 9.30 -12.15, dalle 15.30 alle 18.15

Museo centrale del Risorgimento a Roma aperto dalle 9.30 alle 19.30

Galleria borghese a Roma aperta dalle 9 alle 19 con ultimo ingresso alle 17.45

Pantheon a Roma con la Basilica aperta dalle 9 alle 19 (ultimo ingresso ore 18.45)

Terme di Diocleziano Roma dalle 11 alle 18

Museo nazionale etrusco di Villa Giulia Roma dalle 9 alle 20 (con chiusura sale alle 19.30 e ultimo ingresso alle 19)

Museo nazionale romano e Palazzo Altemps Roma aperto dalle 11 alle 18.

Museo nazionale etrusco di Villa Giulia a Roma aperto dalle 9 alle 20 (chiusura sale alle 19.30, ultimo ingresso alle 19)

Museo Hendrik Christian Andersen a Roma aperto dalle 9.30 alle 19.30

Museo delle Civiltà a Roma aperto dalle 8 alle 19 (ultimo ingresso alle 18.30)

Museo nazionale degli strumenti musicali a Roma aperto dalle 9.30 alle 19.30

Galleria Spada a Roma aperto dalle 8.30 alle 19.30

Gallerie Nazionali di Arte Antica, Galleria Corsini e Palazzo Barberini a Roma dalle 10 alle 19 (con ultimo ingresso alle 18)

Quali sono i musei e le mostre gratis nel Lazio il 25 aprile

Roma e la sua provincia, ma non solo. Sono davvero tanti i musei gratis da visitare nel Lazio, oltre ai borghi suggestivi della nostra Regione. In provincia di Frosinone saranno gratis il 25 aprile: la Torre di Cicerone ad Arpino, l’Abbazia di Casamari a Veroli, la Casa di San Tommaso D’Aquino (ad Aquino), Il museo Archeologico nazionale e l’area archeologica di Casinum a Cassino e la Certosa di Trisulti a Collepardo. Per quanto riguarda la provincia di Latina, invece, si potrà entrare senza biglietti al museo archeologico nazionale di Sperlonga, al Museo archeologico nazionale di Formia, all’Abbazia di Fossanova (Priverno) e al Comprensorio archeologico e Antiquarium di Minturnae (Minturno). In provincia di Viterbo, gratis: Museo archeologico nazionale di Tarquinia, Villa Giustiniani a Bassano Romano, Palazzo Farnese a Caprarola, Museo Archeologico dell’Agro Falisco e Forte Sangallo a Civita Castellana, Palazzo Altieri a Oriolo Romano e il Museo Archeologico di Vulci Canino. In provincia di Rieti, a Fara in Sabina, si potrà visitare il museo archeologico aperto dalle 10 alle 18.