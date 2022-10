Musei Vaticani, uomo scaraventa a terra due busti antichi

Roma. Un uomo che aveva pagato regolarmente il biglietto per visitare i Musei Vaticani ha danneggiato due busti antichi ancorati alle mensole. Secondo quanto appreso dall’Agenzia Dire, si tratterebbe di “un gesto di uno squilibrato”. Adesso le sculture si trovano nei reparti dedicati al restauro.

Danneggiati busti antichi nella galleria Chiaramonti

I fatti sono avvenuti poco prima delle 13 nella galleria Chiaramonti. Dopo aver sentito i tonfi dei busti che cadevano a terra sono immediatamente intervenuti i custodi dei musei che, altrettanto velocemente, hanno allertato la gendarmeria vaticana. Quest’ultimi hanno fermato il visitatore, lo hanno condotto negli uffici di polizia e sottoposto ad interrogatorio.

I danni

Presi in carico dagli esperti del laboratorio restauro marmi dei Musei Vaticani, non sembrerebbe che i busti abbiano subito gravi danni. “I volti non hanno subito grandi danneggiamenti, forse a uno dei due esemplari si è staccato un pezzo di naso”, riporta l’Agenzia Dire. Tuttavia, le indagini degli agenti per comprendere le cause che abbiamo portato il turista a compiere un simile gesto sono tuttora in corso.