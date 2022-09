Sylvester Stallone nella Capitale: visita ai Musei Vaticani con la maglia della Roma

Sylvester Stallone è arrivato a Roma per promuovere una serie nella quale sarà protagonista, Tulsa King. Stamattina, 14 settembre, L’A.S. Roma ha pubblicato un tweet sulla sua pagina ufficiale con Stallone che teneva in mano una maglietta personalizzata della Roma, la numero 12.

La visita ai Musei Vaticani

Sly appena arrivato nella Capitale ha scelto di visitare i Musei Vaticani a differenza del collega Russell Crowe che ha scelto il Colosseo nel suo ultimo viaggio a Roma.

La visita del noto attore non è passata inosservata tanto che un dipendente dei Musei Vaticani ha twittato: “Ore 8:30 Musei Vaticani Così presto già un’emozione fortissima”. Una frase breve e un selfie con Sly che non ha potuto non fare tappa ai musei di Città del Vaticano nel suo viaggio di lavoro a Roma, concedendosi un momento di relax prima di iniziare il lavoro.

Il dipinto che “ritrae” Stallone

Tra le opere di Raffaello Sanzio presenti nei Musei del Vaticano c’è un dipinto, Le Virtù e la Legge, nel quale diversi turisti hanno evidenziato un personaggio che assomiglierebbe molto a Sylvester Stallone.

Un utente aveva anche scherzato a riguardo qualche anno fa, precisamente nel 2017, quando aveva pubblicato la foto del dipinto in questione corredata dalla scritta: “Propongo di cambiare titolo a questo grande capolavoro ed intitolarlo, giustamente credo, ‘Sylvester Stallone a spasso nel tempo’”.