Musica Underground 2023 domenica 7 maggio: ecco dove e chi sono gli artisti

Prenderà il via il prossimo 7 maggio nella tenuta storica di Tor de’ Sordi, a Guidonia Montecelio, uno dei più importanti eventi dedicati alla musica underground elettronica. All’evento, che si terrà dalle 13 alle 24, sono attesi centinaia di artisti e di giovani. Organizzato dal gruppo Mania, The Community Sunday è un evento pubblico di musica elettronica, una festa itinerante aperta ad accogliere il sound degli artisti internazionali che di volta in volta vengono ospitati a Roma.

L’evento dedicato alla musica underground e le realtà coinvolte

Il progetto dedicato alla musica underground elettronica ha come obiettivo quello di far danzare attorno alla musica, all’arte, alla moda e alla gastronomia con prodotti realizzati da giovani romani. Diverse le realtà coinvolte, tra le quali: la EMD, – Electronic Music Division, accreditata presso il MUR e che ha formato più di 6mila studenti con le migliori maestranze del settore – la Rhizone Radio, nuova realtà radiofonica nata nella Capitale grazie al lavoro e all’impegno di Luca Quartararone e Claudio Mura con il fine di dar vita a contenuti multimediali, WOW – un brand italiano che unisce la migliore manifattura del Bel Paese con il settore dello streetwear prestando, al contempo, molte attenzione alla continua ricerca di nuove tendenze e textures e il Circoletto che cura invece la parte gastronomica dell’evento, la quale prende ispirazione dallo stile brasserie francese. Insomma, sono numerosi e diversificati i settori coinvolti in questa grande festa che tra pochi giorni è pronta a prendere il via, per un appuntamento davvero unico ed imperdibile.