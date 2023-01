Neonato morto soffocato, disposti esami tossicologici sulla madre

La morte di un neonato è una tragedia che lascia senza parole, ma che ha indotto la Procura capitolina ad aprire un fascicolo di indagine per omicidio colposo. Quel piccolino aveva soli tre giorni e, presumibilmente, è rimasto soffocato dalla neo mamma. Una storia che lascia sgomenti, anche perché l bimbo non aveva problemi, era nato sano e pesava 3 chili e mezzo e anche il parto, naturale, era andato bene. Tutto era andato come doveva, insomma.

Un’infermiera s’è accorta che neonato non respirava

Purtroppo un’infermiera nel corso dei controlli ha notato che il piccolo non respirava più, era freddo e bianco, anche se era ancora abbracciato alla sua mamma che dormiva pesantemente. Lo ha portato via mentre la donna ha continuato a dormire, non si era accorta di nulla.

È scattato l’allarme e la donna è stata svegliata. Sembra ci abbia messo un po’ a riprendersi da quel sonno profondo, ma poi ha capito cosa era successo e le deve essere sembrato di trovarsi in incubo. È stata presa dalla disperazione, tanto che i sanitari dell’ospedale hanno suggerito che fosse seguita da uno psicologo, ma lei si è rifiutata e il giorno dopo è voluta tornare a casa dalla mamma.

Le indagini per capire cosa sia successo

Spetta ora agli inquirenti stabilire cosa sia successo. Come sia possibile che una simile tragedia, se per personale sanitario poteva fare qualcosa e se il roming in, il protocollo con il quale la mamma chiede che il bimbo sia in camera con lei e si impegna ad allattare da seduta, è una prassi corretta. Si vuole capire se esistono responsabilità ed eventualmente di chi sono. Per questo la giovane mamma, 30enne, per la quale quella era il suo primo figlio. Verrà sottoposta a esami tossicologici.

Sono tante le domande alle quali bisogna dare risposta per capire cosa sia successo in quella maledetta notte dell’8 gennaio scorso nell’ospedale romano. Per valutare i fatti la Procura ha acquisito anche le cartelle cliniche e disposto l’autopsia sul corpo del piccino. La domanda alla quale gli inquirenti intendono dare risposta è: Si poteva evitare?