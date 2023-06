Nicholas Sanvito e il viaggio della solidarietà da Milano a Roma: ‘Aiutiamo i ragazzi a superare il cancro’

Ha voluto intraprendere un viaggio a piedi da Milano a Roma per promuovere una raccolta fondi per sostenere l’Associazione Bianca Garavaglia Odv che dal 1987 raccoglie fondi per progetti di cura e ricerca del cancro in età pediatrica e adolescenziale. Nicholas Sanvito, 26enne di Figino Serenza, in provincia di Como, ha reso nota la sua ‘avventura’ tramite un post sui social. Un tragitto di ‘sensibilizzazione ma anche di cultura, vi mostrerò i posti che visiterò raccontandone anche alcuni aspetti storici’.

Nicholas in viaggio dopo aver sconfitto il cancro

Il viaggio assume un significato particolare per il giovane della provincia di Como, in quanto proprio lui è stato protagonista di un percorso di malattia. Il 26enne ha vinto il tumore e ora vuole donare speranza anche agli altri ragazzi che come lui stanno combattendo contro il cancro. Un gesto che è stato accolto con grande soddisfazione anche da coloro che come Nicholas hanno un passato simile. ‘Complimenti -scrive una ragazza -. Ho fatto il tuo stesso percorso e perciò ti capisco di più’. Ma anche i conoscenti hanno voluto sostenerlo: ‘I miei migliori auguri Nicholas, ammiro la tua grandissima forza di volontà e soprattutto la sensibilità che hai dimostrato da quando eri bambino’.

Il suo itinerario verrà documentato anche con video Youtube

Vive con grande entusiasmo la sua iniziativa Nicholas che intende anche documentare il suo viaggio con ‘video Youtube del mio itinerario che inizierà sabato 24 giugno a Milano e terminerà indicativamente l’11 luglio a Roma’ per sostenere le battaglie di ‘piccoli guerrieri’ attraverso un sostegno economico al link https://www.abianca.org/campagne/il-viaggio-di-nick/ per ‘farli tornare a vivere la propria infanzia’.

Il sostegno della sua comunità: il sindaco ha voluto incontrarlo prima della partenza

Anche il sindaco della cittadina di origine del 26enne ha dimostrato interesse e condivisione per l’iniziativa di Nicholas. Ha voluto incontrarlo, qualche giorno prima della partenza, per condividerne il progetto. Un invito accolto con grande soddisfazione dal giovane che ha sottolineato: ‘è bello sapere di avere il sostegno anche della propria comunità. In qualche modo so che non sarò solo durante questo viaggio’