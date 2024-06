Roma: notte di fuoco a Tor Bella Monaca

Fiamme e fumo nella notte a Tor Bella Monaca. Un rogo ha mandato in fumo diverse automobili parcheggiate in un garage condominiale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, non si esclude la matrice dolosa. Le immagini.

L’allarme è scattato a mezzanotte e mezza. Fiamme alte e fumo denso in Via Paolo Ferdinando Quaglia, pieno quartiere Tor Bella Monaca a Roma, una delle zone più complesse della Capitale. Almeno cinque le macchine andate a fuoco e finite completamente distrutte. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita: le automobili, secondo quanto ricostruito, erano parcheggiate all’interno di un cortile condominiale situato al civico 77. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con due squadre, un’autobotte e l’autoscala.

Residenti esasperati: “Noi abbandonati dallo Stato”

Si tratta dell’ennesimo episodio di cronaca che arriva da questa zona teatro appena pochi giorni fa di un’aggressione ai danni di due Carabinieri, solo per dirne una tra le tante. Comune denominatore di questi fatti l’arrivo delle “sirene”, che si tratti di spaccio, ‘semplici’ controlli, occupazioni abusive o incendi come nel caso di questa notte. Ma nonostante l’impegno costante delle forze dell’ordine i residenti – la parte buona del quadrante – sono esasperati da questi continui avvenimenti.

“Qualcuno dice che il termine far west è inopportuno per descrivere la zona dove viviamo – ci racconta un cittadino – ma in che altro modo dovremmo chiamarlo? Droga, faide tra clan, aggressioni, qui tranquillità e serenità sono utopia. Le poche istituzioni presenti fanno molto, ma non abbastanza a quanto pare”. C’è poi chi invoca la presenza dell’esercito, chi, ancora, controlli più pressanti. L’amara sensazione è però quella di vivere in una sorta di “terra di nessuno“: “Le persone oneste che vivono qui sono state abbandonate da tempo dallo Stato. Chiediamo soltanto legalità, quella che dovrebbe caratterizzare tutte le zone di Roma, periferie incluse”.

L’incendio di stanotte in Via Quaglia a Tor Bella Monaca

In merito all’accaduto di stanotte sono in corso tuttora le indagini dei Carabinieri, giunti sul posto dopo le varie chiamate partite al 112. Sulle cause del rogo non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella della matrice dolosa. In fase di ricostruzione l’origine dell’incendio: si cerca di capire in questo senso cosa abbia innescato le fiamme che hanno mandato in fumo le automobili.