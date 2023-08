Nuova provocazione di Mourinho, l’abbraccio al calciatore ‘invisibile’: la foto diventa virale

Ennesima provocazione di Josè Mourinho. L’allenatore della Roma, non nuovo ad atteggiamenti ‘stravaganti’, ha postato sul proprio profilo Instagram una foto per annunciare la fine del ritiro in Portogallo. Ma c’è un dettaglio che non è passato inosservato ai tifosi. Un ennesimo indizio social dopo il 19 (numero di maglia che indossa Morata) e lo scatto che lo ritraeva gustarsi un gelato al gusto mora.

La foto provocatoria di Mourinho: abbraccia sorridendo un calciatore ‘invisibile’

Che Josè Mourinho non le mandi a dire non è una novità. Schietto, sincero, provocatorio. Piaccia o non piaccia, l’allenatore della Roma non è uno a cui piace rimanere nel limbo. Davanti alle telecamere o ‘dietro’ ai social, quando una cosa non gli va giù è sempre uno che ci mette la faccia. E l’ultima provocazione ne è un esempio. Mourinho ha pubblicato una foto sul proprio profilo Instagram per salutare Albufeira, sede portoghese del ritiro della Roma. Tutti abbracciati all’altezza del cerchio di centrocampo. Ma c’è un dettaglio che non è passato inosservato. Zoomando la foto, si nota come l’allenatore della Roma abbracci il vuoto sorridendo.

Il significato del gesto

Cosa significa questo gesto? La risposta è piuttosto chiara: c’è un vuoto, una lacuna nella rosa giallorossa. E questa assenza, che Mourinho chiede da tempo alla dirigenza giallorossa, ha un nome: quello di Alvaro Morata, centravanti dell’Atletico Madrid con un passato al Real Madrid, al Chelsea e alla Juventus. E proprio con la maglia dei rivali bianconeri, Morata si è consacrato nel calcio italiano, anche grazie a un compagno di squadra che ritroverebbe in giallorosso: Paulo Dybala.

Il mercato della Roma ruota attorno all’attaccante

E la ruota sembra persino girare attorno ad Alvaro Morata: secondo rumors, sembra che l’arrivo del centravanti spagnolo sbloccherebbe la situazione relativa al rinnovo del contratto di Paulo Dybala. Anche questa è una telenovela che va avanti ormai da diverse settimane. Le alternative a Morata, tra l’altro, sembrano scarseggiare al momento: Gianluca Scamacca, più volte accostato alla Roma, sembra invece essere destinato all’Inter, dopo la vicenda Lukaku. E poi? Poi il buio. Anche perché alla Roma, per comprare, servirebbe contante. Cash che al momento sembrerebbe possibile solo grazie alla cessione di Roger Ibanez, apparentemente incedibile. Staremo a vedere. I tifosi aspettano. E Mourinho pure.