Nuova sede per gli Ultras della Lazio, ma i residenti si ribellano: ‘Non li vogliamo, abbiamo perso la pace’

Sono stanchi i condomini della palazzina in via Gregorio VII che ospita la nuova sede degli Ultras della Lazio e hanno deciso di presentare un esposto alla stazione dei Carabinieri a firma dell’amministratore di condominio per presentare le proprie lamentele circa una convivenza ‘difficile’. Una denuncia nella quale manifestano il profondo disagio nel quale sono costretti a vivere a causa di urla e assembramenti che causano disturbo ai condomini.

I disturbi registrati dai condomini

Lungo la rampa del garage dello stabile in via Gregorio VII al civico numero 492 i tifosi si ammassano per vedere le partite sul maxi-schermo e gridano, anche nelle ore notturne, provocando fastidio a chi vuole riposare. Lasciando, tra le altre cose, il cancello del garage sempre aperto. Ma sono diversi i disagi che gli abitanti di quello stabile manifestano nel loro esposto, perché sembra proprio che ci sia anche un notevole via vai di venditori ambulanti che vanno a prendere cappellini, maglie, felpe e gadget in vista degli incontri di calcio. Non solo disturbo, ma anche preoccupazione da parte dei residenti che si augurano che le attività svolte dagli ultrà siano solo ed esclusivamente legate al mondo del calcio e non ad altro…

La battaglia dei residenti per ritrovare la pace

In ogni caso i condomini non sembrano proprio essere disposti a dover subire e sono pronti a scendere in campo per dare battaglia al fine di poter ritrovare la tranquillità persa. D’altro canto, però, proprio gli Ultras avevano pubblicizzato la nuova sede sui social sottolineando che sarebbe stata aperta per tutto il periodo delle festività natalizie. Resta da vedere come andrà a finire il braccio di ferro tra i condomini di via Gregorio VII e gli Ultras della Lazio.