Nuova ZTL Roma: dove saranno installati i 51 varchi, chi non potrà più circolare e da quando

Una fascia verde più larga, nuovi varchi ZTL, restrizioni maggiori e progressive per le auto in circolazione. Sono questi alcuni degli aspetti contenuti nel pacchetto di provvedimenti varati dal Campidoglio per contrastare smog e inquinamento in città. Per far questo però molti romani saranno costretti a cambiare veicolo considerando che la platea dei veicoli ritenuti “no-green” si amplierà e di molto. Vietando così la circolazione lungo le strade capitoline.

Dove saranno installati i nuovi varchi ZTL a Roma

Ad annunciare l’installazione dei nuovi varchi è stato l’assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè. Le nuove 51 delimitazioni porteranno a modificare l’attuale mappa della cosiddetta zona verde e formalizzeranno il divieto alle auto Euro 0, 1 e 2 e diesel fino anche ad Euro 3. Ricordiamo che già adesso, al di là del provvedimento delle singole domeniche ecologiche (che hanno interdetto la circolazione in fascia verde in alcuni weekend delle scorse settimane a tutti i diesel ad esempio), sono già previste delle limitazioni alla circolazione. Ad ogni modo ecco l’elenco completo dei varchi a protezione della nuova ZTL:

Via Aurelia – Circovallazione Aurelia Via Madonna del Riposo/Piazza di Villa Carpegna Via Giuseppe Tornielli/Via Isacco Newton Vicolo di Papa Leone/Via Alberese Via Cristoforo Colombo/corsie laterali Via Laurentina Via Luigi Perno/Via Laurentina Piazzale Roberto Ardigò / Via Laurentina Viale del Tintoretto / Via Laurentina Via del Serafico / Via Laurentina Via Vitellia /Piazzetta del Bel Respiro Via Ardeatina/Via di Tor Carbone Via di Tor Carbone/Via Ardeatina Via Torricola/Via Ardeatina Via Collatina/Via Palmiro Togliatti Via Furio Cicogna/Via Tiburtina Via Tiburtina/Via di Rebibbia Via Nomentana/Viale Kant Via Ettore Romagnoli altezza civico 89 Viale Adriatico/Via Col di Rezia Via Lampedusa/V.le Jonio Via del Casale Rotondo/Via Appia Nuova Via Appia Nuova/Via Pizzo di Calabria Circovallazione Tuscolana/Via Tuscolana / Piazza di Cinecittà Via Tuscolana/Via Palmiro Togliatti Via Statilio Ottato/Viale Palmiro Togliatti Via Giuseppe Chiovenda/Viale Palmiro Togliatti Via Santi Romano /Viale Palmiro Togliatti Via Casilina /Via Palmiro Togliatti Via dei Pioppi / Via Palmiro Togliatti Via dei Platani / Viale Palmiro Togliatti Via della Magliana / Altezza civico 309 Via C.Colombo / Viale Marconi ( ingresso da Via Colombo dir. Centro) Via C.Colombo / Viale Marconi ( ingresso da Via Colombo dir. EUR) Via Cristoforo Colombo / corsie centrali Via Laurentina Via dei Sesami / Viale Palmiro Togliatti Via dei Gelsi / Viale Palmiro Togliatti Via Prenestina (in direzione Via dei Larici) / Via Palmiro Togliatti Via Prenestina/Via Palmiro Togliatti Via Pantelleria / V.le Jonio Largo Valtournanche all’altezza civico 36 Via Salaria Altezza PMV TE/20 Via Salaria / Via del Foro Italico Via Flaminia altezza svincolo Via Flaminia Via Flaminia Nuova Altezza / Via Tuscania Via Flaminia Nuova Altezza / Controviale Via Tuscania Via Cassia Nuova / Via Pareto Via Vilfredo Pareto all’altezza del civico 19 Via di Vigna Stelluti Altezza in corrispondenza civico 8 Via Riccardo Zandonai / Largo dei Giuochi Delfici Via Trionfale / Largo Cervinia Via Vittorio Montiglio / Via Luigi Arbib Pascucci

La nuova mappa della fascia verde a Roma

I lavori per l’installazione dei varchi sono iniziati nei giorni scorsi e termineranno a fine ottobre. Per il momento, però, siamo alla fase degli interventi, i quali saranno interamente realizzati dall’agenzia capitolina Roma servizi per la mobilità. Le opere sono già partite con l’installazione dei varchi su via Tuscolana, angolo viale Palmiro Togliatti, e poi proseguiranno anche lungo l’asse di viale Togliatti, in direzione di via Casilina. Queste le parole dell’Assessore Patané in merito:

“Con l’installazione dei varchi diamo concretezza al provvedimento approvato lo scorso novembre, che ha l’obiettivo di tutelare la salute e migliorare la qualità della vita dei cittadini, perché riduce l’inquinamento e le emissioni nel rispetto delle normative europee. Con la segnaletica e i nuovi varchi saranno resi cogenti i divieti esistenti”

Di seguito invece il perimetro della nuova Ztl Fascia Verde (qui la mappa).

Chi non potrà più circolare nella nuova fascia verde a Roma e da quando

Lo stop ai veicoli più inquinanti, come vi avevamo spiegato in questo articolo, sarà ad ogni modo progressiva e procederà per step. Le auto Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 a benzina e le auto Euro 1, Euro 2 ed Euro 3 diesel non potranno più entrare né essere parcheggiate all’interno del perimetro della nuova Ztl Fascia verde. A partire da novembre 2023 poi anche i diesel Euro 4 dovranno uscire dalla Ztl Fascia Verde e a partire, invece, da novembre 2024 sarà la volta dei veicoli Euro 3 a benzina.