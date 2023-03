Domenica ecologica Roma 26 marzo 2023: torna il blocco del traffico nella nuova fascia verde (MAPPA)

Blocco traffico Roma, arriva l’ultima domenica ecologia. Domenica 26 marzo 2023 sarà l’ultimo appuntamento in programma, almeno per il momento, con lo stop alla circolazione privata nella Capitale all’interno del perimetro della fascia verde. Come previsto, dunque, dalle normative nazionali e regionali, le giornate di blocco al traffico sono indispensabili per diminuire i livelli di inquinamento e preservare il nostro ambiente, soprattutto in quelle città, come la Capitale, ad alta concentrazione di automobilisti. Vediamo insieme qualche dettaglio.

Blocco traffico Roma 26 marzo 2023, chi può circolare

Quella di domenica 26 marzo 2023, sarà quindi l’ultima domenica ecologica prevista dal calendario stilato dal Campidoglio. Ormai siamo abituati all’evento, e anche abbastanza preparati, ma diamo comunque una rispolverata in vista dell’ultimo appuntamento green per il traffico. Il provvedimento ufficiale, dunque, stabilisce che in occasione delle domeniche ecologiche potranno circolare soltanto:

Auto Euro 6 benzina

Auto elettriche, ibride, a gpl, metano, Bi-Fuel (benzina+Gpl o metano, con motori almeno Euro 3 e comunque marcianti a Gpl o metano)

Veicoli con contrassegno disabili.

Ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi Euro 2 e successivi

Motocicli 4 tempi Euro 3 e successivi

Tutte le altre categorie di veicoli non potranno muoversi nella fascia verde.

I veicoli a diesel possono circolare durante la domenica ecologica a Roma?

I veicoli a diesel possono transitare in fascia verde durante lo stop del traffico nella Capitale? E se sì quali? Sono queste alcune delle domande più ricercate in rete. Occorre precisare pertanto che durante il blocco del traffico a Roma per l’ultima domenica ecologica del 26 marzo 2023 lo stop ai veicoli a diesel sarà totale. Non ci saranno dunque esenzioni per alcune tipologie di motore come per le vetture a benzina: in questo caso, di conseguenza, lo stop riguarderà tutte le categorie alimentate a gasolio senza alcuna esclusione.

Divieti Domenica ecologica Roma nella nuova fascia verde, orari

Lo stop alla circolazione dei veicoli privati nel prossimo fine settimana sarà disciplinata da alcune fasce orarie. A partire dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30, sarà limitata la circolazione veicolare a tutti i veicoli a motore nell’area del territorio di Roma Capitale delimitata dal perimetro coincidente con quello della nuova Z.T.L., la cosiddetta “Fascia Verde” (recentemente modificata nel perimetro). Il provvedimento riguarderà anche le vetture fornite di permesso di accesso e circolazione nelle Zone a Traffico Limitato. Ovviamente, il divieto in questione rimane valido anche per per ciclomotori e motocicli a quattro tempi con omologazione da Euro 0 a Euro 3 e per i ciclomotori a due ruote e quattro tempi fino a Euro 2.

Clicca qui per ricercare uno specifico indirizzo e verificare se sia all’interno o meno della fascia verde

Deroghe ed esenzioni per il blocco del traffico a Roma in occasione della domenica ecologica di domenica 26 marzo 2023

Saranno previste anche delle deroghe specifiche ed esenzioni, per quanto riguarda i veicoli che riguarderanno i mezzi:

Ad uso di medici, paramedici e veterinari in visita domiciliare;

Impiegati per il trasporto di persone sottoposte a trattamenti sanitari indifferibili;

Impiegai per il trasporto di persone sottoposte a misure di sicurezza;

Adibiti al trasporto di merci deperibili, trasporto di medicinali, trasporto valori e distribuzione di stampa periodica;

Utilizzati per l’attività lavorativa nei mercati domenicali;

Impiegati da operatori dell’informazione in servizio e a soggetti operanti in ambito cinetelevisivo e audiovisivo per lo svolgimento di riprese cinematografiche, audiovisive e fotografiche;

Impiegati per la partecipazione a cerimonie religiose programmate antecedentemente all’ordinanza comunale;

In ottemperanza obbligatoria di sentenze e decreti del Tribunale civile e penale;

Utilizzati per iniziative promosse o patrocinate da Roma Capitale e da federazioni affiliate al CONI.

