Manifestazioni a Roma oggi e domani, si sfila per la pace, strade chiuse e deviazioni: ecco quando e dove

Nuovo weekend di manifestazioni a Roma. Anche nel fine settimana del 25 e 26 febbraio 2023 la Capitale sarà interessata da diverse iniziative che in questo caso riguarderanno in particolare i cortei per la pace a distanza di un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina. Oltre a questo ci saranno alcuni eventi sportivi (come il sei nazioni di Rugby domani o le semifinali e la finale della Coppa Italia di pallavolo maschile al Palaeur) e, vi ricordiamo, la quarta domenica ecologica in programma domenica. Vediamo allora nel dettaglio tutti gli eventi in programma. Qui invece la nostra guida su cosa fare nel fine settimana a Roma.

Manifestazioni a Roma oggi sabato 25 febbraio 2023

Già ieri si sono svolti alcuni cortei per la pace come vi avevamo anticipato in questo articolo. Nuove iniziative saranno invece in programma in queste 48 ore e riguarderanno ad esempio le zone del centro, Piazza Santi Apostoli (attese domani 500 persone dalle 14 alle 19) e il quartiere di Centocelle.

Centocelle, il percorso della manifestazione per la pace

Partiamo proprio da quest’ultimo quadrante. Qui, dalle 15.00 alle 18.00 avrà luogo la manifestazione sempre “per la pace”: circa 300 persone si muoveranno in corteo da piazza di San Felice da Cantalice per arrivare in piazzale delle Gardenie dopo aver percorso via dei Castani, piazza dei Mirti, piazza dei Gerani e viale delle Gardenie.

Guerra in Ucraina, fiaccolata ai Fori imperiali 25 febbraio 2023

Ancora oggi, dalle 17,30 alle 20,00, fiaccolata lungo via dai Fori Imperiali sino alla piazza del Campidoglio. La manifestazione è promossa a un anno dal conflitto in Ucraina da “Europe for Peace”, un coordinamento di associazioni, sindacati, espressioni della società civile, tra i cui promotori è la Comunità di Sant’Egidio. Entro le 8.00 dovranno essere rimossi tutti i veicoli in sosta nel tratto di via dei Fori Imperiali tra via San Pietro in Carcere e piazza della Madonna di Loreto, comprese le due aree di parcheggio all’altezza della Colonna Traiana e del Vittoriano.

Weekend a Roma e nel Lazio, cosa fare ( anche con i bambini) sabato 25 e domenica 26 febbraio 2023: eventi in programma

Manifestazioni a Roma domani domenica 26 febbraio 2023

Passiamo a domenica. Dalle 15.00 alle 19.00 di domani invece manifestazione della comunità ucraina con corteo da piazza della Repubblica a piazza Madonna di Loreto. Percorso su via Cavour, largo Corrado Ricci e via dei Fori Imperiali. Entro le 8 dovrà essere completata la rimozione dei veicoli da piazza della Repubblica sul lato della basilica. Possibili chiusure al traffico su piazza della Repubblica e via Cavour. Entro le 8 dovrà essere completata la rimozione dei veicoli da piazza della Repubblica sul lato della basilica. Possibili chiusure al traffico su piazza della Repubblica e via Cavour. Per la consueta isola pedonale festiva, via dei Fori Imperiali sarà già chiusa al traffico. Deviazioni o limitazioni per le linee 5 – 14 – 16 – 40 – 50 – 60 – 64 – 66 – 70 – 71 – 75 – 82 – 85 – 105 – 150F – 170 – 360 – 590 – 649 – 714 – 910 – H – C2.

Domenica ecologica, chi può circolare e chi no il 26 febbraio 2023

Come detto domenica sarà prevista la quarta domenica ecologica. Si tratta del penultimo dei cinque appuntamenti stabiliti dalla Giunta capitolina per questo inverno. Domenica 26 febbraio, dunque, la circolazione dei mezzi privati sarà vietata all’interno della nuova Fascia Verde in due diverse fasce orarie: dalle 7,30 alle 12,30 e poi dalle 16,30 alle 20,30. Come di consueto sono previste delle deroghe, come ad esempio per le auto Euro 6 benzina, per quelle elettriche, ibride, a gpl, metano, Bi-Fuel (benzina+Gpl o metano appartenenti alla classe “Euro 3” e successive) e con contrassegno disabili. Via libera anche per i ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi Euro 2 e successivi e per i motocicli 4 tempi Euro 3 e successivi. Ulteriori dettagli e altre deroghe (in totale sono 34 categorie) sono indicati sull’ordinanza pubblicata sul sito del Comune. L’ultima domenica della stagione invernale sarà poi il 26 marzo.