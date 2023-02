“Troppi rifiuti”, Roma ‘bocciata’ dai turisti: l’indagine dell’Acos

Roma è stata ‘bocciata’ dai turisti. A rendere noto una indagine per misurare l’indice di gradimento dei visitatori della Capitale è stata l’Acos, agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali. Un’inchiesta che è andata a verificare cosa ne pensano coloro che vengono a vedere la città eterna dei servizi pubblici offerti ai cittadini.

I turisti intervistati dall’Agenzia sui servizi offerti in città

Sotto la lente di ingrandimento dei turisti ci sono gli autobus, i tram, la metropolitana, i taxi, la pulizia stradale e l’illuminazione pubblica, ma anche i musei, i parchi e le ville oltre ai bagni pubblici e al wi fi. Si tratta di un vero e proprio report che viene messo a confronto con l’idea che i cittadini hanno della Capitale. Il 53 per cento degli intervistati sono uomini il 47 le donne.

A emergere è una dura critica nei confronti della pulizia stradale, intendendo l’igiene delle strade e quindi lo spazzamento, l’accumulo di rifiuti, i cestini di raccolta nelle aree pubbliche con un voto che vede d’accordo turisti e visitatori con un 4.5 in una votazione che va da 0 a 10. Non ottiene una drammatica insufficienza, invece i trasporti pubblici, metro, tram e bus, con un voto che si aggira su 7.

A far crollate le votazioni sono i bagni pubblici, i wi fi e la pulizia delle strade

Ma si torna al di sotto della sufficienza quando si parla di servizio wi-fi pubblico, i bagni pubblici in merito ai quali sono state espressi voti che non raggiungono il 6. In particolare sono i servizi sanitari pubblici a sollecitare critiche per un numero insufficiente di bagni pubblici e per quanto riguarda quelli esistenti, invece, la situazione, secondo gli intervistati non sarebbero decorosi.

Per fortuna la votazione sale quando si parla di musei e, quindi, dell’offerta culturale che viene riservata agli appassionati della storia romana. La media dei voti espressi raggiunge oltre 8 su 10. Sulla base dell’indagine svolta da Acos sembrerebbe proprio che a contribuire a far crollare le valutazioni di cittadini e turisti siano i rifiuti. Ce ne sarebbero ancora troppi in giro per la città…